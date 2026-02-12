Κάποτε οι Έλληνες ήταν «τεμπέληδες» για τη Γερμανία. Τώρα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τον Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έχει επιλέξει μια ριψοκίνδυνη σύγκρουση με το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας, που αριθμεί περίπου 46 εκατομμύρια ανθρώπους.

Το μήνυμά του, εν συντομία: Μην είστε τόσο τεμπέληδες.

Οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και παίρνουν πάρα πολλές ημέρες αναρρωτικής άδειας, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, έχει υποστηρίξει ο Μερτς τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν είναι το πιο (πολιτικά) βολικό μήνυμα σε μια κρίσιμη χρονιά περιφερειακών εκλογών.

Η έκκληση του Μερτς να δουλέψουν οι πολίτες περισσότερο έρχεται ενώ προσπαθεί να αναζωογονήσει τη μακροχρόνια στάσιμη οικονομία της Γερμανίας και να προωθήσει πολιτικές προσανατολισμένες στην αγορά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - εν μέρει αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού - στη χώρα και σε ολόκληρη την ΕΕ. Έρχεται όμως και σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή, ενόψει μιας σειράς τοπικών εκλογών που θεωρούνται κρας τεστ, με το συντηρητικό κόμμα του να δυσκολεύεται να αναχαιτίσει την άνοδο της άκρας δεξιάς.

Αυτό δεν έχει εμποδίσει τον καγκελάριο να υιοθετήσει έναν σχεδόν επιτιμητικό τόνο απέναντι στους Γερμανούς επειδή δεν εργάζονται περισσότερο και πιο σκληρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», δήλωσε ο Μερτς σε πρόσφατη ομιλία του σε εκπροσώπους της βιομηχανίας στην ανατολική Γερμανία, επισημαίνοντας ως πρόβλημα τη μερική απασχόληση. «Για να το πω ακόμη πιο ξεκάθαρα: Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η τετραήμερη εργασία δεν αρκούν για να διατηρήσουμε στο μέλλον το σημερινό επίπεδο ευημερίας της χώρας μας - γι’ αυτό πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά».

Σε πρόσφατη προεκλογική στάση στο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου οι συντηρητικοί διατηρούν οριακό προβάδισμα ενόψει των εκλογών της 8ης Μαρτίου, ο Μερτς επανέλαβε τη θέση του, καταγγέλλοντας τον αριθμό των ημερών αναρρωτικής άδειας που λαμβάνουν κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι στη Γερμανία - σχεδόν τρεις εβδομάδες τον χρόνο, όπως είπε, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Είναι πράγματι σωστό αυτό; Είναι απαραίτητο;». είπε ο Μερτς. «Μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα δημιουργήσουμε καλύτερα κίνητρα ώστε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εργάζονται αντί να παίρνουν άδεια ασθενείας όταν είναι άρρωστοι;». Και πρόσθεσε: «Πρέπει όλοι μαζί να πετύχουμε υψηλότερη οικονομική απόδοση από τη σημερινή».

«Τρόπος ζωής... μερικής απασχόλησης»

Οι Γερμανοί βρίσκονται κοντά στο τέλος της κατάταξης στην ΕΕ - τρίτοι από το τέλος - όσον αφορά τον μέσο αριθμό ωρών εργασίας εβδομαδιαία, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι το ποσοστό των εργαζομένων που επιλέγουν μερική απασχόληση βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Οι συντηρητικοί του Μερτς πρότειναν πρόσφατα μέτρο για την αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας, καταργώντας το «νομικό δικαίωμα» στη μερική απασχόληση, εκτός εάν ο εργαζόμενος έχει ειδικό λόγο, όπως υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Η πρόταση - με τίτλο «Όχι στο νομικό δικαίωμα σε έναν τρόπο ζωής μερικής απασχόλησης» - εξόργισε πολλούς Γερμανούς λόγω του επιτιμητικού της ύφους. Πολλές Γερμανίδες, που εργάζονται μερικώς πολύ συχνότερα από τους άνδρες, ένιωσαν ότι στοχοποιούνται.

«Δεν είναι επιλογή τρόπου ζωής», δήλωσε μια γυναίκα από τη Ρηνανία-Παλατινάτο σε συνέντευξη στη γερμανική δημόσια τηλεόραση, εξηγώντας ότι φροντίζει τον γιο της και τη μητέρα της.

Οι δηλώσεις του Μερτς για τη μερική απασχόληση και τις αναρρωτικές άδειες χλευάστηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους Γερμανούς να δημιουργούν διάφορα memes με έμπνευση τη φράση «τρόπος ζωής μερικής απασχόλησης».

Πολιτική ζημιά

Η πολιτική ζημιά για τον Μερτς και τους συντηρητικούς του φαίνεται σημαντική. Τα δύο τρίτα των Γερμανών αντιτίθενται στην πρόταση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) να καταστήσει δυσκολότερη τη μερική απασχόληση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση DeutschlandTrend για το δίκτυο ARD.

Ακόμη πιο σημαντικό για τον Μερτς είναι ότι οι συντηρητικοί χάνουν έδαφος στο βασικό τους θέμα: την οικονομία. Μόνο το 31% των Γερμανών δηλώνει ότι εμπιστεύεται το κόμμα του καγκελάριου για τη βελτίωση της οικονομίας - ποσοστό μειωμένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με πέρυσι και στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Δεν αποτέλεσε, λοιπόν, έκπληξη ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα το κόμμα του Μερτς αφαίρεσε τη φράση «τρόπος ζωής μερικής απασχόλησης» από την πρόταση που θα εξεταστεί σε κομματικό συνέδριο στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πρότυπο η Ελλάδα;

Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα - μια χώρα της οποίας οι πολίτες κατά την κρίση χρέους πριν από πάνω από μία δεκαετία είχαν απαξιωθεί από πολλούς Γερμανούς συντηρητικούς ως «τεμπέληδες». Ο Μερτς παρουσιάζει τώρα την Ελλάδα ως ένα είδος προτύπου, αν και η παραγωγικότητα της εργασίας στη Γερμανία παραμένει πολύ υψηλότερη.

Κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Βερολίνο πέρυσι, ο Μερτς επαίνεσε την Αθήνα για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, που επιτρέπει εξαήμερη εργασία. «Συνιστώ σε όλους στη Γερμανία, που θεωρούν τρομερό και παράλογο να εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα, να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα», είχε πει ο Μερτς, προσθέτοντας πως «Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε κάτι από την Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα».

Πηγή: Politico