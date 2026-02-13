Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, η εκπαιδευτικός χαστούκισε 3 φορές τον μαθητή.

Σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προχώρησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από σοβαρή καταγγελία για περιστατικό βίας σε ειδικό δημοτικό σχολείο της Πάτρας, με θύμα 9χρονο μαθητή στο φάσμα του αυτισμού.

Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, η εκπαιδευτικός φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο μέσα στην τάξη, ενώ εκείνος έτρωγε και έπαιζε με την κούκλα του. Η δασκάλα, που δεν ήταν υπεύθυνη του τμήματος, φέρεται να απομάκρυνε το παιδί προς τη βιβλιοθήκη και να του έδωσε τρία δυνατά χαστούκια.

«Έριξε τρεις σφαλιάρες στο γιο μου»

«Στην τάξη του ήταν, έτρωγε το φαγητό του και έπαιζε με την κούκλα του το παιδί και απλά χτύπαγε την κούκλα στο θρανίο και την εκνεύρισε. Την δασκάλα στην διπλανή αίθουσα, γιατί ήταν της πλαϊνής αίθουσα, δεν ήταν η δασκάλα του παιδιού αυτή που το έκανε. Τον σήκωσε, τον τράβηξε λίγο πιο πέρα στην βιβλιοθήκη και του έδωσε τρία χαστούκια δυνατά, το ένα μετά το άλλο», ανέφερε η μητέρα του 9χρονου στο MEGA.

«Χτύπησε το παιδί μου με 3 δυνατές σφαλιάρες. Επειδή το παιδί μου έπαιζε με τον Spiderman και μπροστά και στην δασκάλα και στην κοπέλα που έχω παράλληλη (στήριξη), το χτύπησε με 3 δυνατές σφαλιάρες, μια, δυο, τρεις, δυνατές σφαλιάρες», υπογράμμισε ο πατέρας του 9χρονου μαθητή.

Η γιαγιά του μικρού ανέφερε: «Ήταν μια χαρά και τώρα σοκαρίστηκε. Εμείς το έχουμε μάθει με αγάπη, δεν το έχουμε μάθει με τέτοιες. Γι’ αυτό πληρώνουμε παράλληλη στήριξη. Το πληρώνουμε για να είμαστε σίγουροι επειδή φοβόμαστε και δεν ήθελαν παράλληλη στήριξη στο σχολείο»

Η μητέρα υποστηρίζει ότι η δασκάλα είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά και στο παρελθόν, απομονώνοντας και χτυπώντας το παιδί για να το ηρεμήσει. Οι γονείς έχουν καταθέσει μήνυση, ενώ η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία τόσο για την εκπαιδευτικό όσο και για δεύτερη δασκάλα που φέρεται να ήταν παρούσα χωρίς να παρέμβει. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και οι περαιτέρω ενέργειες των αρμόδιων αρχών.

