Το βίντεο με τη σύζυγό του και η ανακοίνωση.

Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε στα social media.Οι δυο τους μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους την πιο όμορφη είδηση, αποκαλύπτοντας πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Ο τραγουδιστής επέλεξε να κάνει την ανακοίνωση με χιούμορ, παίζοντας με τα αρχικά του ονόματός του αλλά και με έναν από τους τίτλους των τραγουδιών του.

«ΗΒ στο τετράγωνο!!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

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