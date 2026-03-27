Ο Ηλίας Βρεττός, μίλησε για την επίθεση που δέχτηκε από θαμώνα σε νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε στην Κύπρο.

Πριν από μερικές ημέρες έγινε γνωστό ότι ο Ηλίας Βρεττός, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός βίαιου περιστατικού κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, η ένταση ξεκίνησε ανάμεσα σε θαμώνες του καταστήματος, με τον τραγουδιστή να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα, όταν και ο ίδιος δέχτηκε επίθεση.

Ο ίδιος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με το απόσπασμα να προβάλλεται σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοσιογράφος θέλησε να μάθει περαιτέρω πληροφορίες, ωστόσο ο Ηλίας Βρεττός, επέλεξε να μη δώσει συνέχεια, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Πολύ ειλικρινά προσπάθησα να μην βγει το θέμα, ακριβώς για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου άνθρωποι. Την ημέρα που βγήκε λοιπόν, μου ήταν αρκετά δυσάρεστο. Όχι για εμένα, στενοχωρήθηκα που ανησύχησαν οι δικοί μου άνθρωποι. Ξαφνικά με έπαιρναν όλοι, γνωστοί και φίλοι, με έναν τέτοιο βαρύ τίτλο, που δικαίως έδωσαν οι εκπομπές».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, εξήγησε ότι έχει αφήσει πίσω του το περιστατικό και δεν θα ήθελε να επεκταθεί περαιτέρω: «Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχει λήξει. Και όταν κάτι έχει λήξει, δεν είναι ανάγκη να το εξηγούμε, να δίνουμε λεπτομέρειες, γιατί όλο αυτό συνεχίζει, ανακυκλώνεται και δεν μου αρέσει αυτού του είδους η δημοσιότητα, δεν μου αρέσει αυτού του είδους ο θόρυβος. Το θεώρησα αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε στη δημοσιότητα και μου έκανε εντύπωση που έκανε και αρκετές μέρες να βγει, να σου πω την αλήθεια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhddjhe4duc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει να κρατάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, τη θετική όψη του νομίσματος. Και αυτό είναι που μου μένει από όλη αυτή την ιστορία, είναι η αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Και σας ευχαριστώ».