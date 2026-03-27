«Θεωρώ ότι ήταν μία ατυχής δήλωση του Δημήτρη…», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Τη δική της άποψη θέλησε να εκφράσει η Κατερίνα Καινούργιου αναφορικά με την κόντρα που σχηματίστηκε μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και του Κώστα Τσουρού, ύστερα από την αυστηρή κριτική που άσκησε ο πρώτο προς το πρόσωπο του δεύτερου.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», σχολίασε την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή. Δεν είμαι διευθυντής προγράμματος… λέω τη μπαρούφα μου αλλά η εκπομπή του έχει φτάσει σε μηδενικά επίπεδα τηλεθέασης, μιλάμε για διασυρμό, άσσος κάθε μέρα. Αυτό δεν κάνει καλό ούτε στον Κώστα ούτε στον συνεργάτες του. Κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση και να τραβήξει την πρίζα».

Σχολιάζοντας το περιστατικό αλλά και τις αντιδράσεις του Κώστα Τσουρού, η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την άποψή της, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία «κακή στιγμή» του Δημήτρη Ουγγαρέζου: «Επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος με αυτό, θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής δήλωση του Δημήτρη αυτή. Ο Δημήτρης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα πολύ καλό παιδί που του έχει ασκηθεί τεράστια κριτική στο παρελθόν. Τον έχουν στοχοποιήσει πάρα πολλές φορές, τον έχουν μειώσει, έχει νιώσει αδικημένος».

Και συνέχισε: «Θεωρώ ότι ήταν μία δήλωση που τον αδίκησε. Προφανώς κάπως αλλιώς θέλει να το πει, ο Δημήτρης δεν έχει καμία κακεντρέχεια, είμαι σίγουρη. Δεν είναι ένα πρόσωπο, το οποίο είναι κακό και κομπλεξικό και ήθελε ρε παιδί μου… πώς να σας το πω, έχει μία βαθιά καλοσύνη, εγώ σας λέω που τον έχω γνωρίσει».

Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια του Alpha τόνισε ότι πρόκειται για μία άτυχη στιγμή του: «Η συγκεκριμένη κριτική λίγο τον αδίκησε. Μην πέφτουμε να φάμε έναν άνθρωπο από μία άτυχη στιγμή του. Λάθος του Δημήτρη αυτό που έγινε. Σίγουρα, λάθος. Αυτό που είπε ήταν πολύ βαρύ για τον Κώστα και εγώ λέω «γιατί το είπε τώρα αυτό»; Από κει και πέρα όμως μπορεί να ήταν μία άτυχη στιγμή του. Μπορεί λίγο να τα είπε υπερβολικά, μπορεί κάτι άλλο να τον έχει πληγώσει και να το εξέφρασε λίγο λάθος, γιατί είναι λίγο οξύθυμος και πολύ αυθόρμητος. Δεν θεωρώ ότι ο Δημήτρης ήθελε να πληγώσει τον Κώστα. Αυτή είναι η άποψη μου».

Με τη σειρά του ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, Στέφανος Κωνσταντινίδης, θέλησε να τοποθετηθεί λέγοντας χαρακτηριστικά: «Επειδή εγώ χθες μίλησα με τον Δημήτρη. Θέλω να το πω αφού ανοίγουμε αυτό το θέμα, δεν το θεωρεί μία άτυχη στιγμή του. Δεν το θεωρεί μία άβολη στιγμή του. Δεν ήταν σε κακή μέρα. Πιστεύει πολύ αυτό που είπε. Το υποστηρίζει, και θεωρεί ότι λέει στην τηλεόραση τα πράγματα με το όνομά τους. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά να σου πω κι εγώ τώρα το ρεπορτάζ».

«Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι επειδή είδα ότι πέσανε πολύ να τον φάνε τον Δημήτρη, που καταλαβαίνω μια τέτοια δήλωση πώς σε κάνει να θες να πέσεις να τον φας τον άλλον, ότι ο Δημήτρης δεν είναι ένα παιδί που σκοπό έχει να πληγώσει τον άλλον. Δηλαδή συγγνώμη, σε αυτό το χώρο έχω γνωρίσει κακά παιδιά, ο Δημήτρης ανήκει στην κατηγορία των πολύ καλόψυχων ανθρώπων που έχω γνωρίσει σε αυτό το χώρο. Για να είμαι δίκαιη και αντικειμενική. Νομίζω ότι ήταν μία άτυχη στιγμή γενικότερα», τόνισε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.