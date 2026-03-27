Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε το λόγο που αποχώρησε εκτάκτως από το πλατό το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Μαρτίου.

Η Φαίη Σκορδά, το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Μαρτίου, αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή «Buongiorno», αφήνοντας πίσω της τους συνεργάτες της να συνεχίσουν τη ροή του προγράμματος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ανέλαβε να εξηγήσει στους τηλεθεατές, ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ωστόσο ήταν ανάγκη να αποχωρήσει.

«Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, να πω ότι έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας. Όλα καλά. Συνεχίζουμε εμείς με όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς».

Έτσι, το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου, η παρουσιάστρια του Mega, επανήλθε στη θέση της και μίλησε για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη της εκπομπής απολογήθηκε για την αιφνίδια αποχώρησή της, αποκαλύπτοντας ότι είχε ένα τηλεφώνημα από το σχολείου του γιου της, ο οποίος είχε ένα ατύχημα.

«Όλα καλά. Θέλω να σας πω συγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Μίλησα με τον Κρίτωνα, με το κοντρολ πάνω, αλλά δεν πρόλαβα να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, έχει τύχει να χτυπάει το τηλέφωνο παράλληλα, να είναι από το σχολείο, κάπως το φέρνεις, κάπως το οργανώνεις».

Και συνέχισε: «Χθες κατάλαβα ότι ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Είδα μαύρο. Έφυγα από πίσω. Παρήγγειλα ταξί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και έφυγα. Όλα καλά. Κάναμε ραμματάκια. Δεν είναι κάτι. Απλά, πώς καταλαβαίνεις… Άκουσα από μακριά τη φωνή του και λέω, «αυτό δεν είναι απλό, πρέπει να πάω». Αλλά όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Συγνώμη που έφυγα έτσι ξαφνικά», κατέληξε η Φαίη Σκορδά.

