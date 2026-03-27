Η παρουσιάστρια μίλησε για τη χθεσινή απουσία της.

Επέστρεψε στο πλατό της «Super Katerina» η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς χθες λόγω αρρώστιας, η ίδια έλειπε και την εκπομπή άνοιξε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Η παρουσιάστρια αφού καλωσόρισε το κοινό πρόσθεσε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα είναι κανονικά στο πλατό της εκπομπής της: «Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαι, καλά είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα, οπότε όταν λίγο αρρωσταίνεις τώρα ειδικά στα τελευταία, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, οπότε έκατσα σπίτι. Σας έβλεπα, ήσασταν υπέροχοι. Ξεκουράστηκα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι και την άλλη βδομάδα. Θέλω ένα χειροκρότημα για όλη την ομάδα. Όλα βαίνουν καλώς».

