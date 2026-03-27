Οι δηλώσεις της influencer λίγο πριν μπει στη δικαστική αίθουσα.

Στα δικαστήρια βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση του revenge porn βίντεο.

Η γνωστή influencer, συνοδευόμενη από τις δύο κολλητές της έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, ιδιαίτερη φορτισμένη.

«Δύσκολη ημέρα για μένα, είναι πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα»

«Σήμερα είναι μία αρκετά δύσκολη μέρα για μένα, γιατί είναι πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα. Μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενους και φυσικά, παρουσία μου. Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ και είναι και ο λόγος για τον οποίον έχω ζητήσει να είναι η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, γιατί κάτι τέτοιο δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά» είπε αρχικά.

«Δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν. Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή, με βλέπει εδώ πέρα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το ότι πραγματικά δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για μένα. Δεν είμαι εδώ πέρα για την Τούνη που βλέπετε σήμερα. Όλο αυτό συνέβη 9 χρόνια πριν, σε μια κοπέλα μόλις 23 χρονών, η οποία πραγματικά έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της», πρόσθεσε.

«Ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρό, ήταν κάτι χυδαίο. Στιγματίστηκα. Μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει, και όσο κι αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι. Και το ότι εγώ βρίσκομαι σήμερα στα δικαστήρια, θεωρώ πως είναι πραγματικά θέμα τύχης. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ, γιατί άλλες γυναίκες που έχουν βρεθεί στη θέση μου έχουν τερματίσει τη ζωή τους. Και για αυτές τις γυναίκες λοιπόν, βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα».

