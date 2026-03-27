Μία προσωπική του εμπειρία θέλησε να μοιραστεί το πρωί της Παρασκευής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο πλατό του «Buongiorno».

Το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Μαρτίου, η Φαίη Σκορδά, αναγκάστηκε να αποχωρήσει εκτάκτως από το πλατό του «Buongiorno», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να παίρνει το λόγο για να καθησυχάσει τους τηλεθεατές της εκπομπής.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, η παρουσιάστρια του Mega, θέλησε να απολογηθεί για την αιφνίδια αποχώρησή της, εξηγώντας ότι ο γιος της είχε ένα ατύχημα και χρειάστηκε να κάνει μερικά ράμματα.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Φαίη Σκορδά, εξήγησε ότι εξ αρχής είχε καταλάβει ότι το τηλεφώνημα ήταν πιο σοβαρό, ενώ ο συνεργάτης της, Δημήτρης Ουγγαρέζος, πήρε το λόγο για να παρουσιάσει τη δική του εμπειρία.

«Είναι και αυτό, το μεταφυσικό της μάνας. Κι εμένα όταν πραγματικά ήταν πρόβλημα, επέμενε να με παίρνει στο τηλέφωνο, ενώ άλλες φορές το άφηνε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή που πραγματικά την είχα ανάγκη, και επέμενε να μου χτυπάει το τηλέφωνο μέχρι να το σηκώσω. Λες και το ένιωθε», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στην συνέχεια, εξήγησε ότι ο λόγος που δεν μπορούσε να απαντήσει το τηλέφωνο στη μητέρα του ήταν επειδή βρισκόταν στο ασθενοφόρο ύστερα από το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη: «Εγώ δεν το σήκωνα γιατί ήμουν στο ασθενοφόρο. Είχα τρακάρει. Ήταν ξημερώματα και έπαιρνε επίμονα. Ένιωθα στην τσέπη μου το κινητό να χτυπάει, εγώ ήμουν δεμένος στο κρεβάτι του ασθενοφόρου, και δε μπορούσα να το σηκώσω. Το σήκωσε ο τραυματιοφορέας».

Κλείνοντας, τόνισε τη σοβαρότητα του ατυχήματος λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ που δεν σκοτώθηκα, ή δεν σκότωσα κανέναν άνθρωπο. Είχα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο, και πήγαινε ακυβέρνητο για πολύ. Χτύπησα σε μια κολώνα της ΔΕΗ και την έριξα όλη».

