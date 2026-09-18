Και βγαίνει από τις σκιές για τα μάτια μας μόνο...

Ο Τζόνι Ντεπ είναι γνωστός ως ένας από τους απόλυτους χαμαιλέοντες του κινηματογράφου και ένας ηθοποιός που μπαίνει εύκολα στο κοστούμι των περιθωρειακών και σκοτεινών χαρακτήρων του φανταστικού. Σε αυτό ειδικά, έχει βάλει το χεράκι του και ο σκηνοθέτης -και κολλητός φίλος του Ντεπ- Τιμ Μπάρτον.



Μαζί, δημιούργησαν μια ενδιαφέρουσα συλλογή gothic ηρώων που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ποπ κουλτούρα - από τον Ψαλιδοχέρη μέχρι τον Sweeney Todd και άλλους. Ενώ όμως το κοινό έχει συνηθίσει να βλέπει τον Ντεπ να μεταφέρει το σουρεαλιστικό στη μεγάλη οθόνη, το τελευταίο του δημιουργικό πρότζεκτ αποκαλύπτει μια βαθιά προσωπική, κρυφή γωνιά του μυαλού του.

Αυτή τη φορά απομακρύνεται από την κινηματογραφική κάμερα, καθώς η νέα δημιουργική προσπάθεια του, τον βρίσκει να αντλεί έμπνευση όχι από ένα σενάριο, αλλά από ένα όνειρο που επαναλαμβάνεται και τον στοιχειώνει. Ο Ντεπ θυμάται ότι ως παιδί, συχνά τον επισκεπτόταν στα όνειρά του μια ακίνητη φιγούρα με μια ρευστή -σαν άμμο- αύρα την ώρα που εκείνος ήταν κουκουλωμένος στο κρεβάτι του. Για χρόνια, η μνήμη παρέμενε ανενεργή, μέχρι που ο πεντάχρονος γιος του, Τζακ, την «ξύπνησε» σχεδιάζοντας μια φιγούρα που του θύμισε τον νυχτερινό επισκέπτη του.

Αντλώντας έμπνευση από το όραμα του σκίτσου, ο Ντεπ εργάστηκε για να δώσει σχήμα και υπόσταση στον φανταστικό, νυχτερινό «φίλο» της παιδικής του ηλικίας μέσα από ένα γιγαντιαίο γλυπτό του πραγματικού κόσμου.

{https://www.instagram.com/p/DdbBTlCCver/?utm_source=ig_embed&ig_rid=Am6qwSuP7Ld0VbrXlDeSmMX}

Το αποτέλεσμα είναι ο «The Bunnyman», η πρώτη απόπειρα του Τζόνι Ντεπ στον κόσμο της γλυπτικής (αλλά όχι και στον κόσμο των εικαστικών). Πρόκειται για μια εντυπωσιακή λευκή μπρούτζινη φιγούρα ύψους δύο μέτρων η οποία λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ του υποσυνείδητου του ηθοποιού και της πραγματικότητας.

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Σύμφωνα με το Deadline, η επιβλητική, μεταλλική κατασκευή περιγράφεται ως «μισός άνθρωπος και μισός κουνέλι φύλακας που κρατά μια 'σπάθη της αλήθειας'». Η πραγματική αλήθεια είναι ότι η απόκοσμη φιγούρα κατοικεί σιωπηλά στα ιδιωτικά σκίτσα, πίνακες και τα ψηφιακά έργα τέχνης του Ντεπ εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η φυσική του απεικόνιση σηματοδοτεί εκείνη την απόλυτη στιγμή που διαχρονικό ψυχικό του φάντασμα γίνεται απτό – όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για το κοινό που ανυπομονεί να το δει από κοντά.

Η δημόσια αποκάλυψη του γλυπτού θα πραγματοποιηθεί στην έκθεση Contemporary Istanbul στην Κωνσταντινούπολη που θα διαρκέσει από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Το έργο τέχνης θα παρουσιαστεί σε εξωτερικό χώρο στο Tersane Istanbul, αντικατοπτρίζοντας τέλεια την μυθική διάσταση που φανταζόταν ο Ντεπ για τον φρουρό του, προσφέροντας παράλληλα έναν ατμοσφαιρικό χώρο για τον Bunnyman να βγει επιτέλους από τις σκιές.