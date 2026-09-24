Στις 22:00 πραγματοποιείται η νέα κλήρωση του Τζόκερ.

Η δεύτερη κλήρωση του Τζόκερ για αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται σήμερα (24/9) και το χρηματικό έπαθλο για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας είναι ένα εκατομμύριο ευρώ.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (22/9) σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά δύο τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ποσό που περιμένει όσους κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις και στη σημερινή κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: