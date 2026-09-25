Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή καθώς οι αγορές σταθμίζουν την πιθανότητα εκεχειρίας, παρόλο που ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε σε εννέα την Πέμπτη - στο μισό δηλαδή του μέσου όρου των 10 ημερών.

Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο κοινού αμυντικού συμφώνου, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους υποστήριξης του βασιλείου εν μέσω επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης, την ώρα που η ανώτατη θρησκευτική αρχής της χώρας καλεί τα στρατεύματα να είναι έτοιμα να δώσουν τη ζωή τους για να πολεμήσουν τον εχθρό τους.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά της κυβέρνησης στην Υεμένη και έχουν βάλει επανειλημμένα κατά του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας, διαταράσσοντας τις ροές πετρελαίου από τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ενέργειας στον κόσμο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Οι αντάρτες δήλωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών στόχων την Πέμπτη, ενώ οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν την πορεία έξι βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από μαχητές των Χούθι.

Νωρίτερα, η Σαουδική Αραβία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις εκτάκτου ανάγκης για περιοχές στις οποίες περιλαμβάνονται η ιερή πόλη της Μέκκας, η Τζέντα και το Γιανμπού, το κύριο σαουδαραβικό πετρελαϊκό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι Χούθι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους πράξεις»

Ο Μεγάλος Μουφτής της Σαουδικής Αραβίας, η ανώτατη θρησκευτική αρχή του βασιλείου, κάλεσε τους στρατιώτες να είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για να πολεμήσουν τους Χούθι μέχρι η οργάνωση να απομακρυνθεί από την εξουσία, σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας αργά την Πέμπτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εν μέσω συγκρούσεων, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Καταδίκασαν τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο τη Μέκκα και άλλες πολιτικές εγκαταστάσεις, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το δικαίωμα της Σαουδικής Αραβίας στην αυτοάμυνα, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης τις λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή έκτακτης συνάντησης των αρχηγών των γενικών επιτελείων των τριών χωρών, με σκοπό να εξεταστούν τρόποι υποστήριξης της Σαουδικής Αραβίας βάσει της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας, η οποία ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστά επίθεση εναντίον όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η συνάντηση ανακοινώθηκε λίγο αφότου ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επεδίωξε να κρατήσει αποστάσεις από τους Χούθι, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Οι Χούθι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους πράξεις», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του Fox News, μία ημέρα μετά την εμφάνισή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η ιρανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου εντός 7 ημερών

Η συνέντευξη και η ομιλία του Πεζεσκιάν πραγματοποιήθηκαν εν μέσω παύσης των μαχών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και μιας σύντομης διπλωματικής προσπάθειας στη Νέα Υόρκη, με το Κατάρ να εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή μεταξύ των διαμαχομένων μερών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι η Τεχεράνη διαβίβασε πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει της οποίας τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούν να ανοίξουν ξανά.

Βάσει της ιρανικής πρότασης, οι εχθροπραξίες θα τερματίζονταν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, εντός επτά ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήραν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, θα αποδέσμευαν τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν και θα ανέστελλαν τις κυρώσεις στο πετρέλαιό του, δήλωσε ο ίδιος.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά την τελευταία ημέρα», δήλωσε ο Αραγκτσί, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινούσαν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη επανεξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον στις ειρηνευτικές προτάσεις της.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή καθώς οι αγορές σταθμίζουν την πιθανότητα εκεχειρίας, παρόλο που ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε σε εννέα την Πέμπτη — στο μισό δηλαδή του μέσου όρου των 10 ημερών.

Ποιος δίνει τις εντολές στους Χούθι;

Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας έχουν διαφωνήσει σχετικά με το πόσο άμεσα επηρεάζει το Ιράν τους Χούθι, ένα σιιτικό ισλαμιστικό κίνημα που εξελίχθηκε σε ισχυρή ένοπλη οργάνωση που ελέγχει μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης.

Πηγές από την κυβέρνηση της Υεμένης, το Ιράν και την περιοχή, ωστόοσ, ανέφεραν ότι η προέλαση των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα πραγματοποιήθηκε υπό την άμεση καθοδήγηση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Με τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε αδιέξοδο εδώ και μήνες στο πεδίο της μάχης, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μια αλλαγή τακτικής για να διευρύνει την εμβέλεια των οικονομικών της κυρώσεων, βάζοντας στο στόχαστρο εταιρείες τρίτων χωρών που συναλλάσσονται με ιρανικές επιχειρήσεις - μια πρακτική γνωστή ως «δευτερογενείς κυρώσεις».

Στις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες απαγορεύτηκε η είσοδος σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ και του Ομάν, την Πέμπτη, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές κυρώσεις, αποτελώντας τον πρώτο μεγάλο αντίκτυπο της αλλαγής στην πολιτική των ΗΠΑ για τη στοχοποίηση εταιρειών σε τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται με το Ιράν.

Μια απαγόρευση πτήσεων, εάν διατηρηθεί, θα μπορούσε να εντείνει την απομόνωση του Ιράν και να επιδεινώσει την οικονομική κρίση στη χώρα, η οποία ήδη αντιμετωπίζει θαλάσσιο αποκλεισμό των λιμανιών της από τις ΗΠΑ.

«Ζούμε σε μια υπαίθρια φυλακή», δήλωσε στο Reuters μέσω γραπτού μηνύματος συνταξιούχος εκπαιδευτικός στην Τεχεράνη, υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία της.