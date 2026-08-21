Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 οι αφίξεις των τουριστών διαμορφώθηκαν σε 13,491 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 11,692 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση να αυξάνεται κατά 15,4%. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε οριακή μείωση κατά 0,6%, ενώ τον Ιούνιο η υποχώρηση ήταν μεγαλύτερη, φθάνοντας το 6,2%.



Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 13,491 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 11,692 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 7,3%, ενώ σημαντικά υψηλότερη, κατά 49,3%, ήταν η αύξηση μέσω των οδικών συνοριακών σταθμών.



Η αύξηση των αφίξεων συνοδεύτηκε από άνοδο των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 14,8%, στα 8,796 δισ. ευρώ. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από εκείνον των αφίξεων, εξέλιξη που συνδέεται με τη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 0,6%.



Η διαφορά μεταξύ της πορείας των αφίξεων και της μέσης δαπάνης γίνεται περισσότερο εμφανής στα στοιχεία του Ιουνίου. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,9%, στα 4,922 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 1,2%, στα 3,477 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%.



Τα συγκεκριμένα στοιχεία θέτουν στο επίκεντρο την εξέλιξη της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης, ενός δείκτη που, μαζί με τον αριθμό των αφίξεων, τη διάρκεια παραμονής και τη σύνθεση των αγορών προέλευσης, αποτυπώνει την οικονομική απόδοση της τουριστικής δραστηριότητας.



Η μείωση της μέσης δαπάνης δεν μπορεί από μόνη της να αποδοθεί σε έναν συγκεκριμένο παράγοντα. Μπορεί να συνδέεται με μεταβολές στη διάρκεια των ταξιδιών, στο μείγμα των επισκεπτών και των αγορών προέλευσης, στον τρόπο μετακίνησης και διαμονής, αλλά και στις καταναλωτικές επιλογές των ταξιδιωτών. Παράλληλα, αποτελεί παράμετρο που σχετίζεται με τη συζήτηση για τη σύνθεση και την προστιθέμενη αξία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.



Ενδεικτικές είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των βασικών αγορών. Στο εξάμηνο, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 10,4%, στα 2,042 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις μειώθηκαν κατά 6,3%, στα 1,276 δισ. ευρώ. Από τη Γαλλία οι αφίξεις υποχώρησαν κατά 0,4% και οι εισπράξεις κατά 7,4%.



Διαφορετική εικόνα καταγράφηκε στην ιταλική αγορά, όπου οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 17,9% και οι εισπράξεις κατά 31,1%. Από το Ηνωμένο Βασίλειο οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 10,4% και οι εισπράξεις κατά 8,5%, ενώ στην περίπτωση των ΗΠΑ, παρά τη μείωση των αφίξεων κατά 5,4%, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,8%.



Οι αποκλίσεις αυτές καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των επισκεπτών δεν κινείται πάντοτε παράλληλα με τα τουριστικά έσοδα και ότι η οικονομική συνεισφορά κάθε αγοράς εξαρτάται από περισσότερες παραμέτρους από τον συνολικό αριθμό αφίξεων.



Συνολικά, πάντως, η εικόνα του πρώτου εξαμήνου παραμένει θετική σε επίπεδο εσόδων. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 6,929 δισ. ευρώ, έναντι 6,012 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 1,132 δισ. ευρώ.