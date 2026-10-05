Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μια νέα ψηφιακή εποχή για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σηματοδοτεί η μετάβαση του 112 στην επόμενη γενιά του, με το Next Generation 112 (NG112) να προσφέρει πλέον περισσότερους τρόπους επικοινωνίας των πολιτών με τις αρμόδιες αρχές.

Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια, του Υπαρχηγού Αναστάσιου Παππά, του Επιτελάρχη Αθανάσιου Μπαλάφα, καθώς και εκπροσώπων των εταιρειών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου, μεταξύ των οποίων η Telekom Ελλάδος και η Satways.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του υπουργείου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Εφαρμογή e112, βιντεοκλήσεις και μηνύματα σε πραγματικό χρόνο

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι η επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν περιορίζεται πλέον στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλήση.

Το NG112 αποκτά δική του εφαρμογή για smartphones, την e112, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω App Store και Google Play και διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επικοινωνίας των πολιτών με τις αρχές.

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Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται:

Βιντεοκλήσεις και αμφίδρομη επικοινωνία: Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν μέσω βίντεο, αλλά και με γραπτά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Text – RTT).

Σιωπηλή κλήση (Silent Button): Ειδικό κουμπί για τη σιωπηλή αναγγελία ενός περιστατικού, σε περιπτώσεις όπου ο πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν μπορεί να μιλήσει.

Προηγμένος γεωεντοπισμός: Η θέση του καλούντος μπορεί να προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω του GPS της εφαρμογής e112, αλλά και μέσω AML με SMS/HTTPS, με τις συντεταγμένες να διαβιβάζονται άμεσα στους αρμόδιους φορείς.

Next Generation eCall: Αυτόματη διαβίβαση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, μαζί με κρίσιμα τεχνικά δεδομένα για τη σύγκρουση.

Νέες δυνατότητες για τα άτομα με αναπηρία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθολική προσβασιμότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή και συνδέεται με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

Η ενσωμάτωση του Real-Time Text, των βιντεοκλήσεων και των γραπτών μηνυμάτων επιτρέπει πλέον σε άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας να επικοινωνούν αυτόνομα και άμεσα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να ζητούν βοήθεια.

Κοινή επιχειρησιακή εικόνα για όλες τις υπηρεσίες

Σημαντική αλλαγή αφορά και τις υποδομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 112.

Στο πλαίσιο του έργου εγκαταστάθηκε το κεντρικό λογισμικό ENGAGE112, με 400 σύγχρονες θέσεις εργασίας, το οποίο επιτρέπει την έξυπνη και αυτόματη κατανομή των εισερχόμενων επικοινωνιών.

Παράλληλα, δημιουργείται κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό Σώμα, με στόχο τον ταχύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών.

Η νέα αρχιτεκτονική του NG112 έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει διαθεσιμότητα 99,999%, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο διακοπής της υπηρεσίας.

Με τον τρόπο αυτό, το 112 περνά από το μοντέλο της απλής τηλεφωνικής κλήσης σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, με περισσότερες δυνατότητες για τους πολίτες και καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.