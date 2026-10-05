Η πυρκαγιά εισήλθε από τη Βουλγαρία στο ελληνικό έδαφος νωρίς χθες το απόγευμα - Μεταβαίνει επί τόπου ο υπαρχηγός του Π.Σ. Αναστάσιος Παππάς.

Με εκ νέου ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης, 5ης , 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και από αέρος σε 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε πυροσβεστικά ελικόπτερα - ένα εκ των οποίων συντονιστικό - και τη μετάβαση στην περιοχή του υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Αναστάσιου Παππά, συνεχίζεται η δύσκολη μάχη των πυροσβεστών με την πυρκαγιά που από χθες καίει στον ορεινό όγκο του Σουφλίου.

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Επίσης έχει προγραμματιστεί η μετάβαση 30 δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ αεροπορικώς -με C27- από την Ελευσίνα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και από εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Ο Δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει υδροφόρες, ενώ το δασαρχείο Διδυμοτείχου διασφαλίζει τη βατότητα των δασικών δρόμων για την ταχύτερη δυνατή μετακίνηση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε ό,τι αφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά σύμφωνα με το δασάρχη Διδυμοτείχου, Δημήτρη Μητρούδη, αυτή δεν έχει διαφοροποιηθεί. Οι άνεμοι εξακολουθούν να τη σπρώχνουν δυτικά και ανά διαστήματα όταν αυξάνεται η έντασή τους η φωτιά μετατρέπεται από έρπουσα σε επικόρυφη καίγοντας την κόμη των δέντρων και δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσβεσή της.

Σημειώνεται πως η πυρκαγιά εισήλθε από τη Βουλγαρία στο ελληνικό έδαφος νωρίς χθες το απόγευμα.

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