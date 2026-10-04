Τι ανέφερε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Στη φετινή αντιπυρική περίοδο αλλά και στον σχεδιασμό για την ενίσχυση σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε συνέντευξη που έδωσε στην «Βραδυνή της Κυριακής. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι φέτος προσλαμβάνουν 600 πυροσβέστες επί θητεία, ενώ γνωστοποίησε ότι θα προσληφθούν ακόμη 600 το 2027.

Σχετικά με την αντιπυρική περίοδο του 2026 ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 3.960 πυρκαγιές, αριθμός, που όπως είπε, είναι «μειωμένος κατά 29,28% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας». Αντίστοιχα, όπως σημείωσε, οι καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε 335.706 στρέμματα, μειωμένες κατά 37,56% σε σχέση με τον ίδιο μέσο όρο. «Δύο ήταν οι στόχοι της αντιπυρικής περιόδου: η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και η μείωση των καμένων εκτάσεων. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το 99,7% αντιμετωπίστηκε άμεσα, σε πρώτο χρόνο. Ωστόσο, περίπου τα δύο τρίτα των τότε καταγεγραμμένων καμένων εκτάσεων προήλθαν από τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές μέσα σε ένα τετραήμερο. Αυτό αποτυπώνει, τόσο την αποτελεσματικότητα της άμεσης επέμβασης, όσο και τη δυσκολία που δημιουργούν οι ακραίες συνθήκες. Οι θυελλώδεις άνεμοι επιτάχυναν την εξάπλωση και, σε κρίσιμες περιπτώσεις, εμπόδισαν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν» τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι «σε αυτή τη μάχη είχαμε ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό».

Ερωτηθείς για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Τουρνάς σημείωσε: «Κάθε ανθρώπινη απώλεια μας συγκλονίζει. Στις οικογένειες όσων χάθηκαν οφείλουμε στήριξη και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και αιτιών» και προσέθεσε ότι η προστασία του προσωπικού απαιτεί «συνεχή εκπαίδευση και επαναπιστοποίηση, απαρέγκλιτη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και σαφείς οδηγίες και επικοινωνία στο πεδίο». Παράλληλα υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα του Μηχανισμού είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Αναφορικά με τα εναέρια μέσα που είχαν στη διάθεσή τους, ο κ. Τουρνάς είπε ότι ο σχεδιασμός φέτος περιελάμβανε 80 εναέρια μέσα που αξιοποιούνταν αναλόγως τη διαθεσιμότητα και τις συνθήκες, ενώ επισήμανε ότι «το πρόβλημα δεν ήταν αριθμός των εναέριων μέσων αλλά η δυνατότητα αξιοποίησής τους», καθώς «οι ακραίοι άνεμοι μπορούν να εμποδίσουν ακόμη και έναν ισχυρό στόλο να επιχειρήσει».

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Σχετικά με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπουργός τόνισε ότι ανέρχεται πλέον σε περίπου 18.800 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών.

«Φέτος προσλαμβάνουμε 600 πυροσβέστες επί θητεία και το 2027 θα προσληφθούν ακόμη 600», είπε και προσέθεσε ότι προχώρησαν επίσης στην αύξηση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές από 170 σε 330 ετησίως, καθώς και στην επέκταση της απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών από έξι σε οκτώ μήνες.

Παράλληλα, μίλησε για τα μέσα που προβλέπονται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» καθώς και για τα επτά νέα Canadair, η παραλαβή των οποίων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2031, ενώ το πρώτο αεροσκάφος αναμένεται το 2028. Διευκρίνισε δε, ότι τα νέα Canadair θα μπορούν να πετούν τη νύχτα για μεταστάθμευση, ωστόσο «αυτό δεν σημαίνει νυχτερινές υδροληψίες και ρίψεις σε πυρκαγιές».

Σχετικά με τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ο υπουργός επισήμανε ότι «η πλειονότητα των αυτοδιοικητικών αρχών συνεργάστηκε και ανταποκρίθηκε και στη διαδικασία των προληπτικών δράσεων, αλλά και στην αντιμετώπιση των συμβάντων στο πεδίο». Αναφορικά με τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων, σημείωσε ότι έως τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν φτάσει περίπου τις 776.000.

Σχετικά με τα αίτια των πυρκαγιών σημείωσε ότι η ανθρώπινη αμέλεια αποτελεί βασικό παράγοντα πρόκλησης πυρκαγιών. Από την αρχή του έτους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 359 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία: «318, δηλαδή το 88,58%, για εμπρησμό από αμέλεια και 41, το 11,42%, από πρόθεση. Επιβλήθηκαν επίσης 838 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.438.461 ευρώ». Μόνο τον Σεπτέμβριο επιβλήθηκαν 81 πρόστιμα και πραγματοποιήθηκαν 35 συλλήψεις, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το 112, επισήμανε ότι « σώζει ζωές» ενώ προσέθεσε ότι προχωρούν στην αναβάθμισή του με το σύστημα Next Generation 112.

Σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόληψη των πυρκαγιών, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι ήδη αξιοποιείται στην επιτήρηση και στην έγκαιρη ανίχνευση.

Τέλος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι «το έργο στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η συνεχής ενίσχυση του μηχανισμού για την προστασία των πολιτών».