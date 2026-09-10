Μία μέρα μετά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο Αλέξης Τσίπας θα συναντηθεί σήμερα με τη διοίκηση και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί σήμερα, στις 16:00, με τη διοίκηση της ΔΕΘ, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης, συνοδευόμενος από τους στενούς του συνεργάτες.

Σύνθημα νίκης και ανατροπής του πολιτικού σκηνικού

Τη νίκη στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν, έθεσε ως στόχο για την ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της πόλης.

Ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς περιστροφές, μίλησε για την ανάγκη να υποστεί το σύστημα Μητσοτάκη «στρατηγική ήττα», στέλνοντας το μήνυμα ότι η ανατροπή του παγιωμένου εδώ και επτά χρόνια πολιτικού status quo, είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί.

Μήνυμα νίκης

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πολλές φορές ότι ίδρυσε την ΕΛΑΣ γιατί ο προοδευτικός χώρος με την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, με την πολυδιάσπαση του χώρου, αντίπαλο δέος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη δεξιά. Με λίγα λόγια, δεν μπορούσε να απειλήσει την κυριαρχία του.

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Από τη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ έδειξε πως πιστεύει στην ανατροπή του σημερινού πολιτικού σκηνικού. Έστειλε, δηλαδή, προς τους προοδευτικούς πολίτες -αλλά και τους συντηρητικούς που δεν αντέχουν άλλο την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα- το μήνυμα πως η ήττα της Νέας Δημοκρατίας εκτός από αναγκαία, είναι και εφικτή.

Υπό αυτό το πρίσμα, έθεσε επί τάπητος τον στρατηγικό του στόχο. «Στόχος μου είναι να ηττηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

«Ναι» κυβέρνηση συνεργασίας

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσαν την απλή αναλογική, ήταν πεπεισμένοι ότι οι δυνάμεις της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης θα μπορούσαν να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προγραμματική σύγκλιση και εν τέλει σε κυβερνητική συνεργασία.

Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Κυρίως, λόγο της εμμονής του ΠΑΣΟΚ να αρνείται κάθε μορφή συνεργασίας - άλλωστε, η Χαριλάου Τρικούπη είχε προσχωρήσει στο «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», με αρκετούς να ισχυρίζονται ότι πλέον αυτό έχει μετατραπεί σε «αντιΤσίπρας μέτωπο».

Παρά την αρνητική εμπειρία της περιόδου 2019-2023, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκλεισε την «πόρτα» σε πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. «Αν λοιπόν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές», είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Ο φόβος του Μητσοτάκη μπροστά στις δεύτερες κάλπες

Στην τελευταία του φράση, όμως, δείχνει ξεκάθαρα ότι σε αντίθεση με το 2023, η στρατηγική του δεν εξαντλείται σε μια πιθανή προοδευτική κυβέρνησης συνεργασίας. Πλέον, όχι μόνο δεν τον τρομάζει το σενάριο των δεύτερων εκλογών, αλλά δείχνει να το αναζητάει.

«Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί; Γιατί πάρα πολύ απλά διαβάζει ένα κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο δημοποιήσεων, το οποίο λέει ότι πάνω από 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση».