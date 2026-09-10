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Μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τους πολίτες λίγες ώρες πριν τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

«Η Πλεύση είναι η λύση» αναφέρει σε μήνυμά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενόψει της σημερινής (12:00) συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Απευθυνόμενη στους πολίτες, που κάποιοι θέλουν να τους πείσουν ότι τα προβλήματα δεν έχουν λύση, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας λέει καθαρά:

«Η Πλεύση είναι η λύση!

Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει τις λύσεις για κάθε πρόβλημα.

Και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για τις λύσεις!

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Μην ακούς αυτούς που θέλουν να σε πείσουν να μην κάνεις τίποτα για τη ζωή σου.

Μην ακούς αυτούς που θέλουν να σε πείσουν ότι δεν υπάρχει λύση.

Η Πλεύση είναι η λύση.

Και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη λύση για κάθε πρόβλημα.

Ολόκληρο το μήνυμα της Ζωής:

«Έχω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για σένα, καθώς ετοιμαζόμαστε για τη Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ.

Το 2026 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για την Πλεύση Ελευθερίας. 10 χρόνια από την ίδρυση της Πλεύσης μας. 10 χρόνια από την ίδρυση των κινημάτων μας. Του «Όχι στα Ναι τους», κατά της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας, και της «Δικαιοσύνης για Όλους», για την υπεράσπιση των πολιτών απέναντι στην αδικία.

Φέτος είναι η 10η χρονιά που θα δώσω Συνέντευξη Τύπου ως Αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας και θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό σε σένα:

Σε σένα που κάποιοι θέλουν να σε πείσουν ότι τα προβλήματα δεν έχουν λύση.

Σε σένα που κάποιοι προσπαθούν να σε απογοητεύσουν και να σου πουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, απ’ το να σε κυβερνούν αυτοί που σε κατέστρεψαν και μας καταστρέφουν όλους.

Η Πλεύση Ελευθερίας ιδρύθηκε για να δώσει λύσεις. Και όλο αυτό το διάστημα, σ’ αυτό το μεγάλο μας ταξίδι, παλεύουμε και δουλεύουμε για να βρούμε και να δώσουμε λύση σε κάθε πρόβλημα.

Όλο το σύστημα έχει πέσει μονό-διπλό να σου πει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για την ακρίβεια, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για την αδικία, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για την αρνησιδικία, για τη διαφθορά, για τη διαπλοκή, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από το να παλεύουν και να αγωνιούν εκείνοι που δεν βρίσκονται στην εξουσία και να πίνουν στην υγειά των κορόιδων αυτοί που κάθονται στις καρέκλες των προνομίων.

Όλα αυτά δεν είναι αλήθεια.

Το πρόβλημα είναι το Σύστημα, που θέλει να διαιωνίσει την εξουσία του!

Το πρόβλημα είναι όλοι αυτοί που δεν νοιάζονται…

Η Πλεύση είναι η λύση.

Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει τις λύσεις για κάθε πρόβλημα.

Και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για τις λύσεις.

Μην ακούς αυτούς που θέλουν να σε πείσουν να μην κάνεις τίποτα για τη ζωή σου.

Μην ακούς αυτούς που θέλουν να σε πείσουν ότι δεν υπάρχει λύση.

Η Πλεύση είναι η λύση.

Και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη λύση για κάθε πρόβλημα.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12, στη ΔΕΘ, η Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Πλεύση είναι η λύση.

Άσε τους άλλους να μιλάνε για τα προβλήματα. Άσε τους άλλους να περιγράφουν το πρόβλημα. Κι έλα μαζί να δώσουμε τη λύση, τη δικαιοσύνη, τη διέξοδο, σ’ αυτόν τον κόσμο, σ’ αυτή τη χώρα, σε όλες τις γενιές.

Μαζί πάντα».

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