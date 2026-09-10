Πλήθος κόσμου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης ξεκίνησε στον Πύργο η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια- που σκοτώθηκε στην Τανάγρα-, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για να απευθύνει το ύστατο «αντίο» σε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά και άδικα.

Από νωρίς, η εκκλησία και ο περιβάλλων χώρος έχουν γεμίσει από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους του στην Πολεμική Αεροπορία, εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτείας, αλλά και απλούς πολίτες της Ηλείας, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στην εξόδιο ακολουθία παρίσταται και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την Πολιτεία και αποδίδοντας φόρο τιμής στον επισμηναγό και στην προσφορά του στην πατρίδα.

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Η παρουσία των συναδέλφων του από την Πολεμική Αεροπορία είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς άνθρωποι που υπηρέτησαν μαζί του βρίσκονται στον Πύργο για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η σορός του Γιάννη Μπλέσια θα μεταφερθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.