Μίλησε ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή.

Η Ζόζεφιν βρέθηκε καλεσμένη στο «After Dark» του Θέμη Γεωργαντά, με αφορμή τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα της μετά την υπογραφή του συμβολαίου της με τη Heaven και την αλλαγή κατεύθυνσης στην καλλιτεχνική της πορεία.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στη μουσική, αλλά και στην επιθυμία της να δοκιμάσει νέα πράγματα, χωρίς περιορισμούς.

Όπως αποκάλυψε, η αγάπη της για το τραγούδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, καθώς μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσική. «Η μαμά μου ήταν τραγουδίστρια. Μεγάλωσα σε ένα μουσικό σπίτι, είχαμε στούντιο. Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα 8 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν και σπούδασε Marketing & Management, παραδέχτηκε πως η δουλειά γραφείου δεν ήταν ποτέ κάτι που την εξέφραζε.

Η καριέρα και οι δυσκολίες στον χώρο

Μιλώντας για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, η Ζόζεφιν τόνισε πως θέλει πλέον να ακολουθεί περισσότερο το ένστικτό της και να μην περιορίζει τη μουσική της σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Όπως είπε, το τραγούδι «Τι κάνεις;» αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της μέχρι σήμερα.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες του χώρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης και της συγκέντρωσης στους προσωπικούς στόχους. «Πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό και να μην επηρεάζεσαι από τους άλλους. Στο τέλος εσύ είσαι αυτός που παίρνει τα ρίσκα και προχωράει», δήλωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, αποκάλυψε πως θέλει να εξερευνήσει και διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, καθώς θα ήθελε να εντάξει στο πρόγραμμά της τραγούδια από σπουδαίους καλλιτέχνες του λαϊκού ρεπερτορίου. «Θέλω να πω Ζουγανέλη και Πάριο στο πρόγραμμά μου. Ποιος είναι αυτός που θα μου πει ότι δεν επιτρέπεται;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Ζόζεφιν επανέλαβε το ενδιαφέρον της για τη Eurovision, δηλώνοντας πως θα ήταν θετική σε μια συμμετοχή μέσω εθνικού τελικού, είτε για την Ελλάδα είτε για την Κύπρο, εφόσον βρεθεί το κατάλληλο τραγούδι.

{https://www.youtube.com/watch?v=nwRfUhZZQlE}