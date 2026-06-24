Με τις νέες τοποθετήσεις, ο αριθμός των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα αυξήθηκε από 10 σε 13.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τα τρία πρόσωπα που θα ενισχύσουν το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας καθώς ούτε ένας από τους ανώτατους δικαστές δεν εξέφρασε διαφορετική άποψη για τις συγκεκριμένες επιλογές ανάμεσα σε 25 υποψηφίους για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στην χώρα μας που θα στελεχώσουν τις νέες θέσεις είναι το βαθμό του εισαγγελέα Εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης,με αναπληρωματική την συνάδελφο του Ολυμπία Κλειτσάκη, ενώ., από το βαθμό του εισαγγελέα Πρωτοδικών επελέγησαν οι Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους, Δομένικο- Θεολόγο Δελήβεη και τη Μαρία Ρηγοπούλου.

Η επιλογή των νέων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έγινε μετά από σχετικό ερώτημα του υπουργού Δικαιοσύνης , Γιώργου Φλώριδη ,ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι για ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της EPPO. Με τις νέες τοποθετήσεις, ο αριθμός των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα αυξήθηκε από 10 σε 13.