Η επιμονή του Αρείου Πάγου στη διετή θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων οδηγεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επιμένει ο Άρειος Πάγος στη διετή θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων απορρίπτοντας, κατά πλειοψηφία, την προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι ως απαράδεκτη. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο δρόμος προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ο κύβος ερρίφθη! Θέμα χρόνου είναι πλέον για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την άρνηση του Αρείου Πάγου να παρατείνει τη θητεία των τριών εντεταλμένων εισαγγελέων που απαρτίζουν το ελληνικό κλιμάκιο για πέντε χρόνια αλλά να επιμείνει στη διετή θητεία τους.

Η προσφυγή που είχε καταθέσει η Λάουρα Κοβέσι στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απορρίφθηκε με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά.

Το σκεπτικό της απόφασης

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφυγή κρίθηκε απαράδεκτη, με το σκεπτικό πως η κ. Κοβέσι δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών εισαγγελέων. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνοι οι ίδιοι μπορεί να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Στην Ολομέλεια δεν παρέστη η Λάουρα Κοβέσι, αλλά την εκπροσώπησε ο συνταγματολόγος Σπ. Βλαχόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, τονίζοντας ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επίσης ο κ. Βλαχόπουλος επέμεινε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα όφειλε να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου να ξεκαθαριστεί οριστικά το θέμα ποιος έχει την αρμοδιότητα να ανανεώνει, καθώς ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι νεότευκτος.

Υπέρ της άποψης αυτής πάντως συντάχθηκαν και οι 10 μειοψηφούντες ανώτατοι δικαστές οι οποίοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους τόσο ως προς το αν είχε δικαίωμα η Λάουρα Κοβέσι να προσφύγει όσο και για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Τι υποστήριξε η προσφυγή της Κοβέσι

Σύμφωνα με την προσφυγή της κ. Κοβέσι, το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων είναι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όχι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, η EPPO κινήθηκε εκτός των ορίων που θέτει το ενωσιακό Δίκαιο.

Σημειώνεται μάλιστα στην προσφυγή, πως εφόσον υπήρχε αμφιβολία ως προς την ερμηνεία του ευρωπαϊκού πλαισίου, το ΑΔΣ όφειλε να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Αναμενόμενη εξέλιξη για νομικούς κύκλους

Νομικές πηγές πάντως δεν ξαφνιάστηκαν με την απόρριψη της προσφυγής της κ. Κοβέσι, καθώς έβλεπαν από την αρχή, πίσω από αυτή την κίνησή της, την πρόθεσή της να στραφεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου, όπως φαίνεται, θα μεταφερθεί το θέμα της θητείας τω