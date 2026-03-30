Τι ανέφερε σήμερα στην εκπομπή της.

Νωρίτερα αποχωρεί η Κατερίνα Καινούργιου προκειμένου να ξεκουραστεί για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης και η τελευταία της εμφάνιση στο πλατό θα γίνει αύριο 31 Μαρτίου, ενώ την παρουσίαση θα αναλάβει ο συνεργάτης της Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Δεν έχω αρρωστήσει, πρέπει να είναι αυτό που λέμε αλλεργική ρινίτιδα από την εγκυμοσύνη. Το παθαίνουν πολλοί τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι και από τη γύρη. Αύριο θα είναι η τελευταία ημέρα που θα είμαι μαζί σας, θα τα πούμε και αύριο», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Από Τετάρτη θα κάτσω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ. Επειδή είναι το πρώτο παιδάκι θέλω λίγο να προετοιμαστώ και να μάθω κάποια πράγματα. Από δώρα δεν θέλω τίποτα, τα έχω όλα. Το μόνο που θέλω είναι τη θετική σας ενέργεια», κατέληξε.

