Ο Τζον Χάνα, ο οποίος εμφανίστηκε στις τρεις προηγούμενες ταινίες του franchise «Η Μούμια» («The Mummy») επιστρέφει για να υποδυθεί ξανά τον Jonathan Carnahan στην τέταρτη ταινία της Universal Pictures.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, ο βετεράνος ηθοποιός θα επανενωθεί με τους συμπρωταγωνιστές του, Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός που υποδύθηκε την αδελφή του Evey στις δύο πρώτες ταινίες, είχε απουσιάσει από το τρίτο μέρος, στο οποίο όμως είχαν εμφανιστεί κανονικά οι Φρέιζερ και Χάνα.

Ο Βρετανός ηθοποιός είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως το «Four Weddings and a Funeral», αλλά και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα «Spartacus», «Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.», «The Last of Us» και «Damages».

Στο σύμπαν του «The Mummy», ο Jonathan Carnahan είναι ο ελαφρώς γκαφατζής και καθόλου αξιόπιστος αδελφός της βιβλιοθηκονόμου (Βάις). Ως ένας αιώνιος μικροαπατεώνας που κυνηγά πάντα την ευκαιρία, καταφέρνει στο τέλος κάθε περιπέτειας να βρίσκει κάτι πολύτιμο για να τσιμπήσει για τον εαυτό του.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει το δίδυμο της Radio Silence, Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ βασισμένοι σε σενάριο του Ντέιβ Κόγκεσαλ.

Τα γυρίσματα ξεκινούν το φθινόπωρο στο Λονδίνο και το Μαρόκο, ενόψει της πρεμιέρας στους κινηματογράφους στις 19 Μαΐου 2028.