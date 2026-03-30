Ο Χρήστος Λούλης μίλησε για τη συνεργασία του με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ο Χρήστος Λούλης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία, το θέατρο και την υποκριτική, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην συνεργασία του με την Ζέτα Μακρυπούλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός, πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Τζένη Τζένη» με την Ζέτα Μακρυπούλια. Ο ίδιος στο παρελθόν, φάνηκε να αμφισβητεί το υποκριτικό της ταλέντο, ενώ αργότερα, θέλησε να τοποθετηθεί εκ νέου μέσα από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Το πρωί της Δευτέρας, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε με ιδιαίτερα όμορφα λόγια για τη συνάδελφό του, για το ταλέντο της και την υποκριτική της ικανότητα:

«Υπήρξαν και τα χρόνια που πέρασαν και λίγο… καταλαβαίνεις αν έκανες ένα λάθος, το καταλαβαίνεις, το μετανιώνεις, το αναγνωρίζεις, ζητάς και τη συγγνώμη μου και πας παρακάτω... Δεν ξέρω αν εγώ μπορώ να εκφέρω γνώμη για τη Ζέτα».

Και συνέχισε: «Άμα δεν είσαι ανοιχτός και παιδικά αθώος, δεν γίνεται να κάνεις μια παράσταση και με τη Ζέτα από την αρχή ήμασταν μαζί, όχι ο κάθε ένας μόνος του. Ο καθένας είμαστε το δικό του νησί που ενωνόμαστε για κάτι. Η Ζέτα είναι ένα φαινόμενο... καμία φορά κάνει κάτι στη σκηνή που της; τα είχε πει ο Νίκος και έλεγα μα καλά πώς το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Με το που ακούει κάτι έχει έναν περίεργο μηχανισμό που περνάει σε μια δισκέτα και γράφεται και μετά πάνω σε αυτό χτίζει και η ίδια. Βάζει την προσωπικότητά της... Είναι σούπερ επαγγελματίας».

