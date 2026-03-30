Η αισιόδοξη ανάρτηση του Akyla μετά από την περιπέτεια με την υγεία του.

Στη Φινλανδία βρέθηκε πριν από λίγε ημέρες ο Akylas στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής συμμετοχής για την Eurovision 2026, ωστόσο επέστρεψε από το ταξίδι του με υψηλό πυρετό και πυώδη αμυγδαλίτιδα.

Όπως είχε αναφέρει στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, χρειαζόταν λίγο χρόνο για να επανέλθει, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου, ανήρτησε μία διαφορετική δημοσίευση στο Tiktok μέσω της οποίας αποκάλυψε τα νεότερα για την υγεία τους.

Σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, επέστρεψε με ένα Instagram Story στο οποίο αναφέρει ότι αισθάνεται καλύτερε και είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του πιο δυνατός από ποτέ.

Στην δημοσίευσή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω».