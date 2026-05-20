Μπαράζ τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική το απόγευμα της Τετάρτης.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Άγιο Στέφανο το μεσημέρι της Τετάρτης, 20/05, όταν οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με νταλίκα.

Όπως μεταδίδει η εκπομπή Live News, το τροχαίο έγινε στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας. Η νταλίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκε, «δίπλωσε» με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να προσκρούσει στο πίσω μέρος του οχήματος.

Ο θάνατος του άτυχου αναβάτη ήταν ακαριαίος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dinlc3kibyd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες

Θανατηφόρο τροχαίο, πάλι με μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε το μεσημέρι και στην Αττική Οδό, στο ύψος της Ανθούσας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα πριν από τα διόδια, στο ύψος της εξόδου προς Ανθούσα, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να προσέκρουσε αρχικά σε περιπολικό της Τροχαίας, το οποίο βρισκόταν στο σημείο για τη διενέργεια ελέγχων.

Από τη σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη συνέχεια πάνω σε φορτηγό που κινούνταν στο ίδιο σημείο.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Καραμπόλα τουλάχιστον επτά οχημάτων σημειώθηκε επίσης στον Κηφισό στο ύψος της Λυκόβρησης, προκαλώντας όπως είναι λογικό έντονη συμφόρηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η ροή.