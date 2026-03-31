Συγκίνησε ο αποψινό παίκτης του Deal, που ήθελε να κερδίσει μεγάλο ποσό για να μέρος του σε κάποιο σωματείο για κακοποιημένες γυναίκες.

Ο Τίμος ήταν ο σημερινό παίκτης που βρέθηκε απέναντι από τον τραπεζίτη προκειμένου να διεκδικήσει το πιο κερδοφόρο «Deal», αποσκοπώντας, όπως δήλωσε, στις 70.000 ευρώ.

Σκοπός του, ήταν να κερδίσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό προκειμένου να προσφέρει μέρος του σε σωματείο για κακοποιημένες γυναίκες και το υπόλοιπο να το επενδύσει στην επιχείρησή του.

Παρ’ όλα αυτά το όνειρο των 70.000 ευρώ, «έσβησε» καθώς έβγαλε σύντομα εκτός παιχνιδιού το ποσό.

Αν και είχε αφαιρέσει πολλά από τα μικρότερα ποσά, η επιλογή του κουτιού «1», τον έφερε προ τετελεσμένου.

Ο Τίμος ωστόσο, επέλεξε να πάει το παιχνίδι μέχρι το τέλος, και άνοιξε το κουτί του που περιείχε τα 2.000 ευρώ.

Μάλιστα, δήλωσε ότι θέλει να ρισκάρει και επέλεξε να ανοίξει και το κουτί «23», από το οποίο κατάφερε να βγει αλώβητος και να φύγει από το πλατό με το ποσό του κουτιού του.

