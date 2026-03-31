Νέα πρόσωπα και εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Ο Γιάννος Περλέγκας εντάσσεται στο καστ της επιτυχημένης καθημερινής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» και υποδύεται τον Μιχάλη Νικολούδη, τον πατέρα των διδύμων, του Λευτέρη και της Φωτεινής.

Ο Μιχάλης Νικολούδης αποφυλακίζεται και η παρουσία του θα φέρει αναστάτωση σε όλους και θα ξυπνήσει εφιάλτες στη Ζωή…

Λίγα λόγια για το ρόλο του:

Ο Μιχάλης Νικολούδης είναι ο πατέρας του Λευτέρη και της Φωτεινής. Μεγάλωσε σε σκληρές γειτονιές της Θεσσαλονίκης, με έντονο χαρακτήρα και ατίθαση φύση. Από μικρός είχε την τάση να μπαίνει σε καυγάδες και να προκαλεί – ένα παρελθόν που τον έχει στιγματίσει και τον έχει οδηγήσει στη φυλακή.

Παρά τα λάθη του, ο Μιχάλης διαθέτει μαγνητική γοητεία. Μπορεί να πείσει, να παραπλανήσει ή να παραμυθιάσει οποιονδήποτε.

Αυτή η ικανότητά του τον καθιστά επικίνδυνο και γοητευτικό ταυτόχρονα, ειδικά όταν η απληστία ή ο έρωτας μπαίνουν στο παιχνίδι.

Η συνάντησή του και η συνεργασία του με τη Σοφία αναστατώνει τις ζωές των γύρω του και τον βάζει ξανά σε κλίμα έντασης, έρωτα και κινδύνου.

Ένας άνθρωπος που παλεύει ανάμεσα στην ανάγκη να αγαπηθεί και στην ανάγκη να κατακτήσει - και τελικά αφήνει την απληστία να νικήσει τον έρωτα.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.