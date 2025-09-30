Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν στις 30 Ιουνίου 2025 σε 262,1 εκατ. ευρώ από 293,2 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024.

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 49,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας έντονες μεταβολές στα οικονομικά του μεγέθη λόγω της ολοκλήρωσης σημαντικών εταιρικών συναλλαγών, όπως η πώληση της ΗΛΕΚΤΩΡ και η λήξη της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού. Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, τα 8,9 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι 192,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας πτώση 74,3%.

Τα αποτελέσματα σε επίπεδο κερδοφορίας εμφάνισαν αρνητική πορεία, με το EBITDA να διαμορφώνεται σε ζημίες 13,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 28,1 εκατ. ευρώ ζημίες από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι κερδών 99,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους κατέγραψαν απώλειες 29,9 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 46,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν στις 30 Ιουνίου 2025 σε 262,1 εκατ. ευρώ από 293,2 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 432,3 εκατ. ευρώ από 776,8 εκατ. ευρώ, λόγω της επιστροφής κεφαλαίου 296 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους τον Μάρτιο. Σημαντική ήταν και η αποκλιμάκωση του δανεισμού, καθώς τα συνολικά δάνεια υποχώρησαν σε 35,8 εκατ. ευρώ από 426,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Αντίθετα, θετική εικόνα παρουσίασε ο κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων, με έσοδα 8,8 εκατ. ευρώ, προερχόμενα κυρίως από τη Μαρίνα Αλίμου (6,8 εκατ. ευρώ) και την ATHENS PROPERTIES BV μαζί με τις θυγατρικές της (1,9 εκατ. ευρώ). Το EBITDA του κλάδου ανήλθε σε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ το EBIT κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα 2,6 εκατ. ευρώ.

Στις Παραχωρήσεις, οι οποίες καταχωρίζονται στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω της συμφωνίας πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, σημειώθηκε αύξηση εσόδων στα 32,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω της ανόδου της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους κατά 4,6%. Τα κέρδη προ φόρων του κλάδου διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,0 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, παρά τη μείωση του EBITDA στα 12,7 εκατ. ευρώ από 14,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

