Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών σημείωσε αύξηση 4,0%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών και τον όγκο στο λιανικό εμπόριο τον Ιούλιο 2025, αποτυπώνοντας μια θετική πορεία της αγοράς σε ετήσια βάση, αλλά με μεικτές τάσεις σε μηνιαίο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών σημείωσε αύξηση 4,0% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, ενώ υποχώρησε κατά 0,5% συγκριτικά με τον Ιούνιο 2025. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου, που αποτυπώνει τον κύκλο εργασιών σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση και κατά 1,8% σε μηνιαία. Ωστόσο, τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν κάμψη, καθώς ο δείκτης κύκλου εργασιών μειώθηκε κατά 0,6% και ο δείκτης όγκου κατά 1,5% σε σχέση με τον Ιούνιο 2025.

Αναλύοντας τις επιμέρους κατηγορίες καταστημάτων, παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση. Τα καταστήματα ειδών διατροφής παρουσίασαν ετήσια αύξηση 4,8%, ενώ τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων κατέγραψαν άνοδο 4,4%. Στον αντίποδα, ο κλάδος των καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων εμφάνισε σημαντική πτώση 5,6% σε ετήσια και 4,1% σε μηνιαία βάση, αντανακλώντας την υποχώρηση της κατανάλωσης σε αυτόν τον τομέα. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι πωλήσεις φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων (+13,1%), όπως και τα βιβλία, χαρτικά και λοιπά είδη (+7,6%). Στον τομέα της ένδυσης και υπόδησης, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% ετησίως, ενώ στα έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακό εξοπλισμό σημειώθηκε άνοδος 5,0%.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στις πωλήσεις εκτός καταστημάτων, οι οποίες υποχώρησαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση και κατά 4,5% μηνιαία, ένδειξη ότι η διαδικτυακή και υπαίθρια λιανική αντιμετώπισε προκλήσεις τον Ιούλιο. Παρά τα θετικά ετήσια πρόσημα σε αρκετούς κλάδους, η εικόνα του λιανεμπορίου παραμένει σύνθετη, με την ΕΛΣΤΑΤ να επισημαίνει ότι οι εποχικές διακυμάνσεις επηρεάζουν σημαντικά τη σύγκριση των δεδομένων. Συνολικά, η αγορά κινήθηκε ανοδικά σε σχέση με πέρυσι, όμως η συγκράτηση της κατανάλωσης σε ορισμένους κλάδους και η μείωση στα εποχικά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν ότι η δυναμική του λιανεμπορίου παραμένει εύθραυστη και επηρεάζεται από τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες.