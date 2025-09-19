Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μείωση 1,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, όταν είχε καταγραφεί σημαντική άνοδος 11,6%.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στην κάμψη των εξαγωγών, καθώς ο δείκτης εξωτερικής αγοράς μειώθηκε κατά 11,5%. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά κατέγραψε άνοδο 3,6%, δείχνοντας ότι η εσωτερική ζήτηση στήριξε εν μέρει την παραγωγή.

Σε κλαδικό επίπεδο, μειώσεις παρατηρήθηκαν στα ορυχεία και λατομεία (-5,1%) αλλά και στη μεταποίηση (-1,7%). Ειδικότερα, πιέσεις δέχθηκαν η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, η άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η βιομηχανία δέρματος, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα προϊόντα καπνού. Ωστόσο, υπήρξαν και τομείς που κινήθηκαν ανοδικά, όπως η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, τα μη μεταλλικά ορυκτά και η κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,9% τον Ιούλιο έναντι του Ιουνίου, αντανακλώντας υψηλότερη παραγωγική δραστηριότητα τόσο στη μεταποίηση όσο και στα ορυχεία-λατομεία. Παρά τα θετικά αυτά μηνιαία στοιχεία, η συνολική εικόνα στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025 δείχνει μείωση 2% έναντι της προηγούμενης περιόδου, όταν είχε σημειωθεί μικρή άνοδος 0,9%.