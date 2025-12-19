Κεντρικό σημείο της προσφυγής αποτέλεσε ο χειρισμός των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) που επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον ΕΟΠΥΥ.

Στην μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας προχώρησε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, ακυρώνοντας σε σημαντικό βαθμό τον αρχικό προσδιορισμό φόρου εισοδήματος που είχε εκδώσει η εφορία για το φορολογικό έτος 2023.

Η υπόθεση προέκυψε στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε με αφορμή αίτημα επιστροφής φόρου, με τον έλεγχο να βασίζεται στη διασταύρωση στοιχείων της πλατφόρμας myDATA, των λογιστικών βιβλίων και των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας.

Η φορολογική αρχή είχε καταλήξει σε σημαντική απόκλιση μεταξύ των εσόδων που είχαν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά και εκείνων που είχαν δηλωθεί, προχωρώντας σε αναμόρφωση των αποτελεσμάτων και επιβολή φόρων και προστίμων.

Κεντρικό σημείο της προσφυγής αποτέλεσε ο χειρισμός των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) που επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον ΕΟΠΥΥ. Η εταιρεία υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά είχαν λανθασμένα υπολογιστεί ως έσοδα μέσω myDATA, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για εκπτώσεις που έπρεπε να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και η σχετική διοικητική πρακτική.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκανε δεκτό τον ισχυρισμό αυτό, κρίνοντας ότι τα ποσά του claw back είχαν πράγματι διαβιβαστεί με θετικό πρόσημο, ενώ έπρεπε να ληφθούν υπόψη ως μειωτικά των εσόδων. Κατόπιν της διόρθωσης αυτής, αναπροσαρμόστηκαν τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας και, κατ’ επέκταση, ο φορολογικός προσδιορισμός.

Αντίθετα, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί που αφορούσαν την αναγνώριση συγκεκριμένων δαπανών, καθώς η εταιρεία δεν προσκόμισε επαρκή παραστατικά και τεκμηρίωση για να αποδείξει ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα έσοδα. Παράλληλα, η ΔΕΔ έκρινε νόμιμη την επιβολή προστίμου για μη πλήρη ανταπόκριση σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων, επισημαίνοντας ότι η σχετική υποχρέωση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή μη δόλου.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις του χώρου της υγείας, καθώς επιβεβαιώνει ότι τα ποσά claw back και rebate πρέπει να αφαιρούνται από τα έσοδα στο έτος που εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά πιστωτικά στοιχεία, ακόμη και όταν η απεικόνισή τους στο myDATA δημιουργεί λογιστικές στρεβλώσεις.