Ο φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση απόδοσης ψηφιακού τέλους συναλλαγής, η οποία κρίθηκε αρχικά εκπρόθεσμη και οδήγησε στην επιβολή προστίμου.

Στην ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ψηφιακού τέλους συναλλαγής προχώρησε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, κάνοντας δεκτή ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου που αφορούσε τη μεταβίβαση μεταχειρισμένου τροχόσπιτου.

Η υπόθεση συνδέεται με τη μετάβαση από το καθεστώς του τέλους χαρτοσήμου στο νέο ψηφιακό τέλος συναλλαγής, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2024. Ο φορολογούμενος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία μεταβίβασης πριν από την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου, υποβάλλοντας αίτημα στη φορολογική διοίκηση για την απόδοση χαρτοσήμου μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Ωστόσο, λόγω ελλείψεων στο ιδιωτικό συμφωνητικό και της ανάγκης για επανυποβολές και διορθώσεις, η διαδικασία παρατάθηκε χρονικά.

Στη συνέχεια, και κατόπιν οδηγιών της φορολογικής αρχής, ο φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση απόδοσης ψηφιακού τέλους συναλλαγής, η οποία κρίθηκε αρχικά εκπρόθεσμη και οδήγησε στην επιβολή προστίμου. Με την προσφυγή του, υποστήριξε ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, αλλά στη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και στις οδηγίες που έλαβε από τη διοίκηση.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εξετάζοντας τον φάκελο, έκρινε ότι η κρίσιμη ημερομηνία για τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης δεν ήταν εκείνη που αναγράφηκε αρχικά στη δήλωση, αλλά η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου των υπογραφών στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, η δήλωση θεωρήθηκε εμπρόθεσμη, καθώς υποβλήθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία για το ψηφιακό τέλος συναλλαγής.

Κατόπιν αυτού, η ΔΕΔ ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, απαλλάσσοντας τον φορολογούμενο από κάθε σχετική επιβάρυνση και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ορθής ερμηνείας των μεταβατικών διατάξεων κατά την εφαρμογή του νέου φορολογικού καθεστώτος.