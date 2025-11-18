Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο τομέας των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε νέα στοιχεία για την πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, τα οποία αποτυπώνουν μικρή αλλά σταθερή άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας ανήλθε σε 133,26 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, όταν είχε καταγραφεί επίπεδο 131,49 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο τομέας των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 12,7%. Στον αντίποδα, σημαντική πτώση της τάξης του 8,9% παρουσίασε ο τομέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία – για τις οποίες διατίθενται μηνιαία δεδομένα – ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 36,41 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ιδιαίτερα υψηλή αύξηση κατέγραψαν τα ορυχεία και λατομεία (+24,8%), ενώ οι λιγότερο αυξημένες επιδόσεις σημειώθηκαν στον κλάδο «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» (+0,6%).