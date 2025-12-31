Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα πρόστιμα επιβάλλονται πλέον αυτομάτως και φθάνουν έως και τις 100.000 ευρώ.

Βαριές χρηματικές κυρώσεις ενεργοποιούνται από αύριο για χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις εμπορικής δημοσιότητας, καθώς τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το αυστηρό πλαίσιο προστίμων για τη μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Με τη λήξη της περιόδου χάριτος και την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 46982/18.06.2025, από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα πρόστιμα επιβάλλονται πλέον αυτομάτως και φθάνουν έως και τις 100.000 ευρώ.

Στο στόχαστρο βρίσκονται πρωτίστως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024, αλλά και όσες εκκρεμούν με παλαιότερες χρήσεις για τις οποίες είχε δοθεί αναστολή καταχώρισης. Οι κυρώσεις θα ενεργοποιηθούν χωρίς άλλη ειδοποίηση, ενώ παράλληλα προβλέπεται δειγματοληπτικός έλεγχος στις επιχειρήσεις που υπέβαλαν εμπρόθεσμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και η ορθότητά τους. Ταυτόχρονα, πρόστιμα θα επιβληθούν και σε όσους είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ αλλά δεν έχουν προχωρήσει στη σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται απευθείας στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών επισύρει πρόστιμο έως 100.000 ευρώ για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για μεγάλες μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις το ανώτατο πρόστιμο ανέρχεται στις 50.000 ευρώ, για τις μικρές στις 25.000 ευρώ και για τις πολύ μικρές στις 10.000 ευρώ, ποσό που ισχύει και για υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.

Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους επιμελητηρίων, τα πρόστιμα είναι χαμηλότερα, ξεκινώντας από 1.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και φθάνοντας έως τις 10.000 ευρώ για μεγάλες, όταν πρόκειται για κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες με εταίρους αποκλειστικά νομικά πρόσωπα. Αντίστοιχο πρόστιμο 1.000 ευρώ προβλέπεται και για συνεταιρισμούς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Το καθεστώς κυρώσεων επεκτείνεται και σε άλλες παραβάσεις, όπως η καταχώριση εσφαλμένων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης, η παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ, η μη αναγραφή των προβλεπόμενων στοιχείων στα εταιρικά έγγραφα ή η παραβίαση της νομοθεσίας για τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ, καθώς από το νέο έτος θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση στοιχείων με την ΑΑΔΕ, ώστε να εντοπιστούν όλοι οι υπόχρεοι που δεν έχουν εγγραφεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερη μεταχείριση για τους υπότροπους, καθώς σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός τριετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε εκ νέου υποτροπή τριπλασιάζεται. Αντίθετα, παρέχεται κίνητρο συμμόρφωσης, καθώς το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εφόσον η επιχείρηση το εξοφλήσει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση και ταυτόχρονα τακτοποιήσει την εκκρεμότητα. Μειωμένο κατά 50% είναι επίσης το πρόστιμο για εταιρείες που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης.

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ και, κατ’ επέκταση, υπόχρεοι συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί δημοσιότητας είναι, μεταξύ άλλων, οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι ΙΚΕ, οι προσωπικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών. Από το πεδίο εφαρμογής των προστίμων εξαιρούνται ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων.