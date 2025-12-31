Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε τα νέα τιμολόγια για την περίοδο 2025–2029.

Στις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώνονται τα τιμολόγια του νερού και της αποχέτευσης αναφέρθηκε με σημερινή της ανακοίνωση η ΕΥΔΑΠ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε τα νέα τιμολόγια για την περίοδο 2025–2029, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από αύριο 1η Ιανουαρίου 2026 και θα ισχύσουν έως το τέλος του 2029, έπειτα και από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ καθορίζει το ανώτατο ύψος των εσόδων που επιτρέπεται να εισπράττει η ΕΥΔΑΠ σε ετήσια βάση μέσω των λογαριασμών νερού, προκειμένου να καλύπτει το κόστος λειτουργίας της και να συνεχίζει να υλοποιεί επενδύσεις στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στο εγκεκριμένο κόστος περιλαμβάνονται τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα, όπως η συντήρηση των δικτύων και οι αμοιβές του προσωπικού, οι αποσβέσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, καθώς και ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης για τα κεφάλαια που απασχολεί η εταιρεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΥΔΑΠ, το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2025 ανέρχεται σε περίπου 376 εκατ. ευρώ και αυξάνεται σταδιακά έως τα 416 εκατ. ευρώ το 2029. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ένταξη νέων επενδύσεων στο σύστημα, αλλά και στη διεύρυνση των αποσβέσεων. Πρόκειται για έργα και υποδομές που κρίνονται απαραίτητα ώστε το δίκτυο να παραμείνει αξιόπιστο και να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες του λεκανοπεδίου.

Κρίσιμο στοιχείο της απόφασης είναι ότι το συνολικό κόστος της πενταετίας δεν θα μεταφερθεί μονομιάς στους καταναλωτές. Αντιθέτως, θα ανακτηθεί σταδιακά μέσω των νέων τιμολογίων που θα ισχύσουν από το 2026 έως το 2029. Με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρείας και σε σύγκριση με το έτος βάσης 2024, τα ετήσια έσοδα της ΕΥΔΑΠ αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά περίπου 78,3 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο την περίοδο αυτή. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσθετα έσοδα εκτιμώνται σε περίπου 78,3 εκατ. ευρώ το 2026, ισόποσα το 2027, το 2028 και το 2029, με το συνολικό όφελος της τετραετίας να διαμορφώνεται κοντά στα 313 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η απόφαση της ΡΑΑΕΥ περιλαμβάνει και σημεία στα οποία δεν έγιναν δεκτές οι θέσεις της ΕΥΔΑΠ. Συγκεκριμένα, η Ρυθμιστική Αρχή απέρριψε την ανάκτηση ποσού 157,3 εκατ. ευρώ που αφορά το κόστος αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013–2020, καθώς και την ανάκτηση υποανακτημένου κόστους ύψους 166 εκατ. ευρώ για τα έτη 2021–2024. Τα ποσά αυτά, όπως διευκρινίζεται, δεν θα μεταφερθούν στους λογαριασμούς των καταναλωτών μέσω των νέων τιμολογίων.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις της σε σχέση με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγών ή άλλων ενεργειών, ενώ δεσμεύεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που αφορά την εφαρμογή του νέου τιμολογιακού πλαισίου.