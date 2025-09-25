Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε σε 2,76 δισ. ευρώ, κατανεμημένο ισομερώς σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς και ΣΔΙΤ.

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 467,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 62% σε σχέση με τα 289,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024 και τα 192,2 εκατ. ευρώ του 2023.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 74%. Παράλληλα, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 70,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 29% από τα 54,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, στα 237,8 εκατ. ευρώ από 237,5 εκατ. ευρώ το 2024. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA βελτιώθηκε σε 1,96x στις 30 Ιουνίου 2025, έναντι 2,25x στο τέλος του 2024, λόγω της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε σε 2,76 δισ. ευρώ, κατανεμημένο ισομερώς σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς και ΣΔΙΤ. Από το συνολικό ποσό, το 15% αφορά έργα του εξωτερικού. Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ αποτιμήθηκε σε 422,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του εξαμήνου.

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση του Ομίλου, με βάση τον δείκτη Επιχειρηματικής Αξίας προς EBITDA, ανέρχεται σε 5,0x, χαμηλότερα από τον μέσο όρο περίπου 12x συγκρίσιμων εταιρειών στην Ελλάδα και διεθνώς.