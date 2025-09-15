Η απόφαση ελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, με αριθμό 891/2025, και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην υλοποίηση της δεσμευτικής συμφωνίας πώλησης μετοχών που είχε υπογραφεί στις 30 Απριλίου 2025.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του 100% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην AKTOR Ειδικών Έργων Παραχωρήσεων ΣΔΙΤ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.

Η απόφαση ελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, με αριθμό 891/2025, και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην υλοποίηση της δεσμευτικής συμφωνίας πώλησης μετοχών που είχε υπογραφεί στις 30 Απριλίου 2025.

Η αγοραστής εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της ΑΚTOR Ανώνυμη Εταιρεία Συμμέτοχων, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων και με τη συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον τομέα των παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ να δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη.

Η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις εντός της περιμέτρου της συναλλαγής (δεν περιλαμβάνεται στην περίμετρο της συναλλαγής η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στην Αττική Οδό, ένα ακίνητο και ορισμένες μικρής αξίας συμμετοχές) εκτιμήθηκε σε 367 εκατ. ευρώ, βάσει της μεθόδου προεξόφλησης των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ενώ το τίμημα της συναλλαγής θα ισούται με το ποσό που θα προκύψει από το Enterpise Value μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις πλέον των χρηματικών διαθεσίμων της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, όπως θα προκύψουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, και ως εκ τούτου αναμένεται να ανέλθει το τίμημα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής στο ποσό των 180 εκατ. ευρώ περίπου.