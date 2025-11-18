Η Public, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής, δεσμεύτηκε να αφαιρέσει άμεσα τον όρο από τις συμβάσεις της και να μην τον επαναφέρει στο μέλλον.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκανε δεκτές τις δεσμεύσεις της Public Retail A.E. σχετικά με τον επίμαχο όρο «προστασίας τιμής», τον οποίο η εταιρεία είχε ενσωματώσει σε συμβάσεις με προμηθευτές της.

Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας (893/2025), στις 4 Νοεμβρίου, ο όρος κρίθηκε προβληματικός ως προς τη συμβατότητά του με το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, παρότι η εταιρεία υποστήριξε ότι ποτέ δεν εφαρμόστηκε στην πράξη και ότι δεν παραβίασε κανόνες ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Αρχής, ο συγκεκριμένος όρος μπορούσε να ασκήσει πίεση στους προμηθευτές να διατηρούν σταθερές τις τιμές μεταπώλησης, ώστε να αποφύγουν την οικονομική επιβάρυνση από πιθανές αναδρομικές αποζημιώσεις προς την Public, εφόσον η αλυσίδα μείωνε τις λιανικές τιμές της ανταποκρινόμενη σε κινήσεις ανταγωνιστών. Επιπλέον, φαινόταν να δημιουργεί αντικίνητρο για τους προμηθευτές να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε άλλες αλυσίδες λιανικής, ιδίως όταν η Public αποτελεί σημαντικό πελάτη τους, ενισχύοντας έτσι τον κίνδυνο τεχνητής ευθυγράμμισης τιμών στην αγορά.

Το ζήτημα αφορούσε αγορές όπως σχολικές τσάντες και συναφή είδη, παιδικά παιχνίδια που δεν συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και μεγάλες οικιακές συσκευές. Η Public, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής, δεσμεύτηκε να αφαιρέσει άμεσα τον όρο από τις συμβάσεις της και να μην τον επαναφέρει στο μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι δεσμεύσεις επαρκούν για την άρση των δυνητικών προβλημάτων ανταγωνισμού, επισημαίνοντας ότι η απόφαση δεν συνιστά οριστική κρίση περί ύπαρξης ή μη παράβασης. Υπενθύμισε ωστόσο ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, διατηρεί τη δυνατότητα επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.