Σε κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης που αφορά την αγορά παραγωγής και προμήθειας ραδιοφαρμάκων προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η Αρχή ανέθεσε τη διερεύνηση συγκεκριμένων πρακτικών σε αρμόδιο Εισηγητή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια ραδιοφαρμάκου το οποίο χρησιμοποιείται σε απεικονιστικές εξετάσεις για την ανίχνευση όγκων σε ασθενείς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι πρακτικές που ακολούθησε η εμπλεκόμενη επιχείρηση έναντι των πελατών της και των αρμόδιων δημόσιων φορέων αποκλίνουν από τις αρχές του αξιοκρατικού ανταγωνισμού και αν είχαν τη δυνατότητα να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη του μοναδικού ανταγωνιστή της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι οι εξεταζόμενες πρακτικές φέρονται να έλαβαν χώρα σε περίοδο αυξανόμενης ζήτησης του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου στην ελληνική αγορά.

Η διερεύνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο καταγγελίας για ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Για τις ανάγκες της έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στην υπό εξέταση εταιρεία, ενώ παράλληλα απέστειλε ερωτηματολόγια σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Το ισχύον νομικό πλαίσιο απαγορεύει τόσο τις αντιανταγωνιστικές συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων όσο και τις μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Η ανάθεση της υπόθεσης σε Εισηγητή σηματοδοτεί ότι η έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και συνεπάγεται την έναρξη των προβλεπόμενων προθεσμιών για τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή της τελικής απόφασης, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης της υπόθεσης εξαρτάται από παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα, ο όγκος του διοικητικού φακέλου και ο βαθμός συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.