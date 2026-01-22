Η σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς και της Wikifarmer στο εγχείρημα της FarmClick, το lock-up period των πέντε ετών, η έξοδος της Altomare από τις κυρώσεις της OFAC, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η νόθευση του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις

Η FarmClick

Στη σύσταση της νέας εταιρείας FarmClick powered by Piraeus and Wikifarmer προχώρησαν χθες η Τράπεζα Πειραιώς και η Wikifarmer, συμφερόντων των Ηλία Σούση και Πέτρου Σάγκου. Η ίδρυση της FarmClick εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ψηφιοποίησης του αγροδιατροφικού τομέα και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου κόμβου διασύνδεσης παραγωγών, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τη συνδυασμένη τεχνογνωσία και τη χρηματοοικονομική εμπειρία των ιδρυτικών της μετόχων.

Βασικό αντικείμενο της νέας εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για την προώθηση και τη μεσίτευση προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη γεωργική παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, η FarmClick θα αναλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη του απαιτούμενου λογισμικού, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακά εργαλεία.

Παράλληλα, η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην προώθηση και διαμεσολάβηση πώλησης γεωργικών εισροών, όπως σπόροι, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εξοπλισμός και καινοτόμες λύσεις που υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή. Στο επιχειρησιακό της πλάνο περιλαμβάνονται επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την ανάπτυξη και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων για γεωργική χρήση, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα της αγροτικής εκπαίδευσης, μέσω της παροχής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και στη δημιουργία, διαχείριση και αξιοποίηση βάσεων δεδομένων αγροτικής, γεωργικής και κτηνοτροφικής φύσης. Η FarmClick θα δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της επεξεργασίας δεδομένων, από τη συλλογή και αποθήκευση έως την ανάλυση και εξόρυξή τους, προσφέροντας παράλληλα ευρύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τους παραπάνω σκοπούς.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,876 εκατ. ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο κατά τη σύστασή της. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει με ποσοστό 49%, καλύπτοντας 919.240 μετοχές συνολικής αξίας 919.240 ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 487.758 ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά μέσω κατάθεσης σε ειδικό εταιρικό λογαριασμό, ενώ τα υπόλοιπα 431.482 ευρώ εισφέρθηκαν σε είδος. Η εισφορά σε είδος αφορά άδεια χρήσης εκπαιδευτικής και ενημερωτικής ψηφιακής βιβλιοθήκης περιεχομένου με επίκεντρο τον αγροτικό τομέα, η οποία περιλαμβάνει άρθρα, αναλύσεις και εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται και δημοσιεύεται από την Τράπεζα Πειραιώς, μεταξύ άλλων μέσω του περιοδικού «Επί Γης».

Πλειοψηφικό ποσοστό 51% κατέχει η Wikifarmer Group Limited, η οποία ανέλαβε 956.760 μετοχές συνολικής αξίας 956.760 ευρώ. Από αυτά, ποσό 510.417 ευρώ καταβλήθηκε σε μετρητά, ενώ 446.343 ευρώ καλύφθηκαν επίσης με εισφορά σε είδος, που αφορά άδεια χρήσης της εκπαιδευτικής και ενημερωτικής ψηφιακής βιβλιοθήκης της Wikifarmer. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει εκτεταμένο υλικό αγροτικής πληροφόρησης και εκπαίδευσης στα ελληνικά και τα αγγλικά, το οποίο έχει διατεθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρείας και άλλων ψηφιακών καναλιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της FarmClick απαρτίζεται από πέντε μέλη. Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Ηλίας Σούσης, ενώ καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Γεώργιος Καραμουσαλής. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο Πέτρος Σάγκος, ο Χαράλαμπος Παριανός και ο Γιάννης Χανιωτάκης, με τα δύο τελευταία μέλη να προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς, βάσει των προβλέψεων του καταστατικού.

Με lock-up period πέντε ετών

Διαβάζοντάς το καταστατικό της FarmClick ξεχωρίσαμε το άρθρο 9 που θέτει σαφείς κανόνες για το πώς και σε ποιον μπορούν να μεταβιβαστούν οι μετοχές της εταιρείας. Καταρχάς, προβλέπεται ότι για τα πρώτα πέντε χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας οι μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συναίνεση του άλλου μετόχου. Η περίοδος αυτή λειτουργεί ως lock-up period, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της μετοχικής σύνθεσης στα πρώτα, κρίσιμα χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, ορίζεται ότι αγοραστές μετοχών μπορούν να είναι μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα ή εταιρείες που πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις. Αποκλείονται ανταγωνιστές της Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και πρόσωπα ή οντότητες που συνδέονται με αυτούς, βρίσκονται σε λίστες διεθνών κυρώσεων ή δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος. Ιδιαίτερες πρόνοιες υπάρχουν και για τις μεταβιβάσεις μετοχών της Wikifarmer Group Limited. Μετά την πενταετία, αν ένας μέτοχος θελήσει να πουλήσει τις μετοχές του, ο άλλος μέτοχος έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης, δηλαδή να τις αγοράσει πρώτος με τους ίδιους όρους. Αν τελικά γίνει πώληση σε τρίτο, προβλέπεται και δικαίωμα συνοδείας, ώστε ο έτερος μέτοχος να μπορεί να πουλήσει και τις δικές του μετοχές με το ίδιο τίμημα.

Η επιτυχημένη Wikifarmer

Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Wikifarmer, που ιδρύθηκε το 2017 από τον γεωπόνο Πέτρος Σάγκος και τον προερχόμενο από τον χώρο της τεχνολογίας με μακρόχρονη θητεία στη Google, Ηλίας Σούσης, έχει καταφέρει μέσα σε λιγότερο από 9 χρόνια να εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον αγροτικό κλάδο. Πρόκειται για την πρώτη παγκοσμίως ηλεκτρονική αγροτική εγκυκλοπαίδεια, την οποία συμβουλεύονται εκατομμύρια αγρότες από περισσότερες από 200 χώρες, αναζητώντας αξιόπιστες απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν τις καλλιέργειές τους. Παράλληλα, η πλατφόρμα λειτουργεί το μεγαλύτερο B2B marketplace αγροτικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες παραγωγούς ανά τον κόσμο να πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους, χωρίς μεσάζοντες. Πρόσφατα, η Wikifarmer Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 760.000 ευρώ, κίνηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να συνδέεται και με την ίδρυση της FarmClick, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα της εταιρείας στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματός της.

Εξήλθε των κυρώσεων η Altomare

Την άρση των κυρώσεων σε βάρος της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Altomare ανακοίνωσε χθες το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC), 62 ημέρες μετά την ένταξή της στη σχετική λίστα. Η εταιρεία, που συνδέεται με τους Έλληνες εφοπλιστές Δημήτρη Μπάκο και Γιάννη Καϋμενάκη, είχε συμπεριληφθεί στις κυρώσεις στις 20 Νοεμβρίου με την κατηγορία εμπλοκής στη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου και υγραερίου. Παράλληλα με την Altomare, από τη «μαύρη λίστα» του OFAC εξαιρέθηκε και το δεξαμενόπλοιο KALLISTA, με σημαία Παναμά, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία. Από την πρώτη στιγμή η εταιρεία των Μπάκου και Καϋμενάκη είχε εκφράσει την πλήρη έκπληξη και απογοήτευσή της για τη συγκεκριμένη απόφαση της OFAC, ξεκαθαρίζοντας πως το διαχειριζόμενο πλοίο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα βρισκόταν στο λιμάνι της Μπάσρα στο Ιράκ σε διαδικασία φόρτωσης με τελικό προορισμό το λιμάνι εκφόρτωσης στο Παραντίπ, στην Ινδία. « Η εταιρεία μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται και ουδέποτε πραγματοποίησε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να συνδέεται με τις κατηγορίες ή να εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με τις αμερικανικές κυρώσεις», είχε αναφέρει η Altomare στις 21 Νοεμβρίου. Και προφανώς μπόρεσε και έπεισε τις αμερικανικές αρχές πως είχε δίκαιο.

H Okeanis Eco Tankers

Υπό πίεση βρέθηκε χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης η μετοχή της Okeanis Eco Tankers, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, στον απόηχο της ανακοίνωσης για την άντληση νέων κεφαλαίων. Οι ρευστοποιήσεις αποδόθηκαν στην ολοκλήρωση αύξησης κεφαλαίου ύψους 130 εκατ. δολαρίων, μέσω της έκδοσης άνω των 3,6 εκατ. νέων κοινών μετοχών στην τιμή των 36 δολαρίων ανά μετοχή. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν στη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων τύπου suezmax, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή στα ναυπηγεία της Daehan Shipbuilding. Το συνολικό τίμημα για την απόκτησή τους ανέρχεται σε 198,6 εκατ. δολάρια. Τα δύο πλοία είναι αδελφά με εκείνα που παραδόθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα στον στόλο της εταιρείας και η παράδοσή τους από το ναυπηγείο τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Την ίδια ώρα, η λειτουργική επίδοση του στόλου της οικογένειας Αλαφούζου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Okeanis κατέγραψε μέσο ημερήσιο ισοδύναμο ναύλωσης (TCE) 75,4 χιλ. δολαρίων, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 46,6 χιλ. δολάρια του τρίτου τριμήνου. Ξεχώρισε η απόδοση των οκτώ VLCCs της εταιρείας, με το μέσο TCE να διαμορφώνεται σε 91,3 χιλ. δολάρια ημερησίως στο τέταρτο τρίμηνο και να ενισχύεται περαιτέρω στα 110,1 χιλ. δολάρια από τις αρχές του 2026, ενώ ήδη το 37% των διαθέσιμων ημερών spot του πρώτου τριμήνου έχει ναυλωθεί.

Ο ανταγωνισμός στις δημόσιες συμβάσεις

Δυσκολότερη από τον αρχικό σχεδιασμό αποδεικνύεται η καταπολέμηση των συμπαιγνιακών πρακτικών στους δημόσιους διαγωνισμούς για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προκύπτει από την αποτίμηση της στοχοθεσίας της για το 2025 που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την απόφαση σε γενικές γραμμές η Ανεξάρτητη Αρχή πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2025, με τη βασική απόκλιση να εντοπίζεται στο πολυκρατικό έργο Τεχνικής Υποστήριξης TSI 2024–2025, που αφορά την αντιμετώπιση της νόθευσης του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο υλοποιείται από το φθινόπωρο του 2024 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 50%, έναντι πλήρους υλοποίησης που είχε τεθεί ως στόχος έως το τέλος του 2025. Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στο Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Έργου της Επιτροπής, γεγονός που καθιστά το TSI τον μοναδικό ουσιαστικά στόχο μερικής επίτευξης σε επίπεδο κεντρικών οργανικών μονάδων. Οι αποκλίσεις που καταγράφονται αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου έργου και στις απαιτήσεις συντονισμού μεταξύ πολλών κρατών και διεθνών οργανισμών. Κατά τα λοιπά, από την αξιολόγηση των δεικτών δεν προκύπτουν άλλοι στόχοι που να έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως μη επιτευχθέντες, καθώς η συντριπτική πλειονότητα είτε καλύφθηκε πλήρως είτε κινήθηκε εντός των προβλεπόμενων χρονικών και ποσοτικών ορίων. Αντιθέτως, υπερκάλυψη στόχων σημειώθηκε σε τομείς όπως η νομική υποστήριξη υποθέσεων, η διεθνής παρουσία της Αρχής και οι δράσεις εκπαίδευσης και επικοινωνίας, όπου η δραστηριότητα ξεπέρασε τις ελάχιστες επιθυμητές τιμές που είχαν τεθεί.

Νέα λεωφορεία απέκτησε ο ΟΑΣΑ

Στη μεταβίβαση 65 νέων αστικών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προχώρησε το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ς. Η απόφαση προβλέπει την παραχώρηση της κυριότητας των λεωφορείων χωρίς αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας και της αναβάθμισης του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου. Πρόκειται για 65 απλά αστικά λεωφορεία μήκους 12 μέτρων, τεχνολογίας συμπιεσμένου φυσικού αερίου, κατασκευής της εταιρείας Menarini, τα οποία αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω σχετικής σύμβασης προμήθειας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η οριστική παραλαβή τους εγκρίθηκε στα τέλη του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταβίβασή τους στον ΟΑΣΑ, ο οποίος θα τα διαθέσει σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου για χρήση εντός της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του.