Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο του 2026, καθώς καταγράφηκε πλεόνασμα 3,510 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τόσο τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,751 δισ. ευρώ όσο και το αντίστοιχο πλεόνασμα των 1,980 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, μέρος της υπέρβασης αποδίδεται σε ετεροχρονισμό πληρωμών.

Ευρύτερα, η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζει εικόνα σαφώς καλύτερη των στόχων, βάσει των προσωρινών στοιχείων σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 2,287 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 543 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, αλλά και υψηλότερα από το πλεόνασμα των 758 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Εξαιρουμένων ποσών που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, και συγκεκριμένα μεταβιβαστικών πληρωμών ύψους 1,272 δισ. ευρώ προς φορείς της γενικής κυβέρνησης, καθώς και 379 εκατ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών στις επενδυτικές δαπάνες, η καθαρή υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων εκτιμάται σε 108 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κινήθηκαν κοντά στους στόχους, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους, ενώ τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται και τα οικονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, καθώς και των υποτομέων των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

Στα έσοδα του Ιανουαρίου ενσωματώθηκαν και ποσά που σχετίζονται με τις συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της για χρονικό διάστημα 35 ετών, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 5260/2025. Ειδικότερα, ποσό 306 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε αρχικά στην κατηγορία των φόρων και συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου. Στη συνέχεια, το ίδιο ποσό αποδόθηκε εκ νέου στο Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Για τον Ιανουάριο του 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,136 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,5% σε σχέση με τον στόχο. Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,207 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 71 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι των προβλέψεων. Η οριστική κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την έκδοση του τελικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 795 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 304 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την επιστροφή ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 9 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο διαμορφώθηκαν σε 3,850 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,710 δισ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 1,383 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στον ετεροχρονισμό μεταβιβάσεων προς τους ΟΚΑ. Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι πληρωμές υπολείπονται του στόχου κατά 1,331 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μετάθεσης μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οι πληρωμές για επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 379 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο και κατά 309 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.