Εγκρίθηκε ο πλεονασματικός προϋπολογισμός του δήμου Θεσσαλονίκης για το 2026.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο πλεονασματικός προϋπολογισμός του δήμου Θεσσαλονίκης για το 2026, στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο συνολικός προϋπολογισμός εσόδων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ανέρχεται σε 269.337.374,23 ευρώ (πλέον χρηματικού υπολοίπου 81.506.863,32) και ο συνολικός προϋπολογισμός εξόδων σε 336.655.520,78, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Η διαφορά εσόδων και εξόδων αποτελεί πλεόνασμα του προϋπολογισμού 2026 που ανέρχεται σε 14.188.716,77 ευρώ.

«Είμαστε από τη μειοψηφία των δήμων που κλείνει τη ψήφιση του προϋπολογισμού εντός του 2025. Στη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων, ο προϋπολογισμός πηγαίνει τη νέα χρονιά επειδή δεν υπήρξε ετοιμότητα», υπογράμμισε ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, προσθέτοντας πως για δεύτερη χρονιά «στην ιστορία του δήμου Θεσσαλονίκης, έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό, που σημαίνει ότι έπιασαν τόπο το νοικοκυριό, η διαφάνεια και η καθαρότητα».

Ο δήμαρχος απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ότι ο προϋπολογισμός ήρθε προς συζήτηση τις τελευταίες μέρες του έτους. Είπε πως το ίδιο συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι φέτος η κατάρτιση του προϋπολογισμού στους δήμους γίνεται με βάση τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα που επιβάλλουν συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα οικονομικά δεδομένα ανέλυσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Αρβανίτης, που έκανε λόγο «για συνετή οικονομική διαχείριση και για δημοσιονομική εξυγίανση» ενώ ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την προσπάθεια σύνταξης του προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Βασίλης Γάκης, είπε πως «άλλαξε πλήρως το λογιστικό σύστημα και αυτό σημαίνει ότι παλιοί κωδικοί δεν υπάρχουν, συγχωνεύτηκαν ή δημιουργήθηκαν νέοι. Και αυτό είναι τεράστιο εγχείρημα για όσους γνωρίζουν από λογιστικά».

Η θέση της αντιπολίτευσης και η αντιπαράθεση Αγγελούδη - Ζέρβα

Για «προχειρότητα» στον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού έκανε λόγο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, προσθέτοντας πως ο «προϋπολογισμός του 2026 είναι πολιτικά άτολμος και αναπτυξιακά περιορισμένος, δεν απαντά με επάρκεια στις ανάγκες της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σπύρος Πέγκας, επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους», μίλησε για «προσβολή της διαδικασίας», λέγοντας πως δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος «για ουσιαστική συζήτηση», καθώς το θέμα ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο παραμονές της Πρωτοχρονιάς, ενώ ο Βασίλης Τομπουλίδης εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης» χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «αντιλαϊκό» και «φορομπηχτικό».

Ο Νίκος Νικήσιανης από την «Πόλη Ανάποδα» υποστήριξε πως δεν έγινε ουσιαστική κουβέντα, καθώς τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά και κατέληξε πως σε «αυτόν τον πλουσιοπάροχο προϋπολογισμό, η δημοτική αρχή έχει προϋπολογίσει μηδέν χρήματα για τη «σημαντικότερη κοινωνική ανάγκη των πολιτών, τη στέγη».

Στη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ του δημάρχου και του Κωνσταντίνου Ζέρβα, όταν ο κ.Αγγελούδης είδε τον δεύτερο να αποχωρεί από την αίθουσα, μετά την τοποθέτησή του, καλώντας τον να παραμείνει για να ακούσει και τους συναδέλφους του.

«Γιατί κάθε φορά μόλις τοποθετείστε αποχωρείτε από τη συνεδρίαση; Δεν είναι ασέβεια προς τους πολίτες;», είπε ο κ. Αγγελούδης, με τον κ. Ζέρβα να επιστρέφει στα έδρανα και να αναφέρει πως «προφανώς και παρακολουθώ τις τοποθετήσεις, όχι μόνο εντός της αίθουσας» λέγοντας πως αποχωρεί διότι το προεδρείο δεν του δίνει τη δυνατότητα ανταπάντησης.

«Σεβασμός στις δημοκρατικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εδώ στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτή η συνεχής προσπάθεια να κάνουν μια τοποθέτηση και να αποχωρούν και πριν πάνε στα σκαλοπάτια να βγάζουν μία ανακοίνωση είναι δικό τους θέμα, όμως δεν θα μένει στο απυρόβλητο της οποιαδήποτε κριτικής», πρόσθεσε ο κ.Αγγελούδης.