Οι προτάσεις μομφής δεν έφτασαν το όριο των 288 ψήφων που απαιτείται για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση καταψήφισε και τις δύο προτάσεις μομφής που κατέθεσαν κατά της κυβέρνησης το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός αντίστοιχα για την επίκληση του άρθρου 49 παράγραφος 3 του γαλλικού Συντάγματος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς να προσφύγει στην ψήφο του κοινοβουλίου.

Η πρώτη συγκέντρωσε 269 ψήφους, ενώ η δεύτερη 142, σύμφωνα με το Reuters.