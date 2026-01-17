Το ερώτημα παραμένει, όπως τονίζει: «Γιατί; Αχρηστία ή στρατηγική επιλογή;».

Απόσπασμα από την ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό στις 12.12.2025 δημοσίευσε χθες ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει αντιπολίτευση νο 2: τρεις φορές στις επιτροπές και στην ολομέλεια στις 12 Δεκεμβρίου 2025 για τον προϋπολογισμό, ρώτησα τους Υπουργούς Οικονομικών:

Γιατί οδηγούμαστε για δεύτερη χρονιά σε θηριώδες υπερπλεόνασμα;

Γιατί διακρατούνται μέσα σε δυο χρονιές τουλάχιστον 10 δις από την ελληνική οικονομία;

Επί πέντε μέρες όλοι τους Υπουργοί αλλά και Πρωθυπουργός έκαναν τις πάπιες αγνοώντας το ερώτημα.

Ιδού όμως η σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Ακόμη και η πρόβλεψη για τα 10 δις στη διετία αποδείχθηκε μετριοπαθής. Συνολική υπέρβαση 2024 - 2025, 15 δις ευρώ και ακόμα μετράμε.

Χρήματα που αντί να πάνε στο κοινωνικό κράτος, στη στήριξη των εργαζομένων και των λαϊκών νοικοκυριών πήγαν κατευθείαν στην τσέπη του Υπουργείου Οικονομικών.

Και το ερώτημα παραμένει: Γιατί; Αχρηστία ή στρατηγική επιλογή;».

