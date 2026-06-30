Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 61,16 εκατ. ευρώ, έναντι 52,2 εκατ. ευρώ το 2024.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 η Nespresso Ελλάς, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία στην ελληνική αγορά καφέ, με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, βελτίωση της κερδοφορίας και ισχυρή ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 61,16 εκατ. ευρώ, έναντι 52,2 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 17,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,51 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν στα 4,08 εκατ. ευρώ από 3,73 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της εταιρείας.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το μικτό κέρδος ανήλθε στα 25,48 εκατ. ευρώ, από 22,85 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,03 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 1,89 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένη, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να αυξάνονται στα 6,08 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 2,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 23,59 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά σχεδόν 19% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 6,87 εκατ. ευρώ, έναντι 3,33 εκατ. ευρώ το 2024, γεγονός που αποτυπώνει τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων και της διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

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Επέκταση δικτύου

Η διοίκηση αποδίδει τη θετική πορεία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στη διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων, καθώς και στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των ηλεκτρονικών παραγγελιών και των υπηρεσιών άμεσης παράδοσης, παράγοντες που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η Nespresso Ελλάς συνεχίζει επίσης να επεκτείνει το φυσικό της δίκτυο, διαθέτοντας καταστήματα και σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες μεγάλες εμπορικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων Golden Hall, The Mall Athens, River West και Mediterranean Cosmos.

Για τη χρήση του 2025, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 1,505 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και πρόσθετη διανομή 116,5 χιλ. ευρώ σε στελέχη της εταιρείας.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, εστιάζοντας στην περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης, στην ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας Vertuo και στην αύξηση των πωλήσεων μέσα από όλα τα κανάλια διανομής, από τα boutiques και το ηλεκτρονικό εμπόριο έως τα ξενοδοχεία, τις επιχειρήσεις και το τηλεφωνικό κέντρο.