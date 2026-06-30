Τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 18%, στα 121,1 εκατ. ευρώ από 102,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Ισχυρή βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και επιστροφή στα κέρδη κατέγραψε το 2025 η Sunlight Group, παρά το πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον και τη μείωση του κύκλου εργασιών.

Τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 18%, στα 121,1 εκατ. ευρώ από 102,5 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά, στο 12,8% από 9,9% ένα χρόνο νωρίτερα. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη βελτιωμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, στις συνέργειες από εξαγορές, στις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους και στα φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο όμιλος επέστρεψε στην καθαρή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν στα 28,3 εκατ. ευρώ από 26 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROCE) βελτιώθηκε στο 3,25% από 3,05%, υποδηλώνοντας αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του ομίλου.

Η Sunlight συνέχισε επίσης το επενδυτικό της πρόγραμμα, πραγματοποιώντας κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 123,7 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, ενώ επένδυσε επιπλέον 19,2 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη τεχνολογιών μπαταριών λιθίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IPCEI.

Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 942,9 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 1,032 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 9%. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στη διακοπή δραστηριοτήτων και προϊόντων χαμηλότερης κερδοφορίας, στις δυσμενείς συνθήκες στις ΗΠΑ λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι δασμοί, αλλά και στο ασθενέστερο οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη.

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Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι η ζήτηση για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας θα παραμείνει ισχυρή, παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και τις πρώτες ύλες. Στρατηγική προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, η ανάπτυξη τεχνολογιών που βασίζονται στο λίθιο και η υλοποίηση επενδύσεων που θα στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου.