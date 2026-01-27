O Διαχειριστής τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Απολύτως νόμιμο και πλήρως τεκμηριωμένο χαρακτηρίζει το έργο υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στον Υμηττό ο ΔΕΔΔΗΕ, απαντώντας στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα με αφορμή τα έργα στη Γλυφάδα.

Σε νέα δημόσια τοποθέτησή του, ο Διαχειριστής τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως επισημαίνεται, το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττός βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, είναι απολύτως νόμιμο και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ακόμη ότι είναι καλοδεχούμενη η προσφυγή στη νομική οδό που επέλεξε ο Δήμος Γλυφάδας, υπογραμμίζοντας πως μέσω της θεσμικής διαδικασίας θα αναδειχθεί η αλήθεια, μακριά από αντιπαραθέσεις εντυπώσεων και άγονες ρήξεις.

Η παρέμβαση του Διαχειριστή έρχεται μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Άνω Γλυφάδα και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δημοτικής αρχής. Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, κατήγγειλε επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Υμηττού, αποδίδοντάς την στα έργα υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε μήνυμά του προς τις αρμόδιες αρχές, ο δήμαρχος ανέφερε ότι πρέπει να απομακρυνθούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτείνονται σε μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου πάνω από τις οδούς Μετσόβου και Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, οι εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεννόηση με το Δασαρχείο, δημιούργησαν σαθρό έδαφος και φερτά υλικά στο βουνό, τα οποία η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών μετέφερε εντός του αστικού ιστού. Κατά τον δήμαρχο, αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που λάσπη και φερτά υλικά κατέκλυσαν τους δρόμους της περιοχής, με μεγαλύτερη επιβάρυνση στις οδούς Μετσόβου και Ανθέων αλλά και στους γύρω δρόμους.