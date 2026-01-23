Με βαλίτσες τα στοιχεία στο δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Πλήθος συναλλαγών αποκαλύπτει στη δίκη για τις υποκλοπές η κίνηση της «χαμένης» προπληρωμένης κάρτας του Αιμίλιου Κοσμίδη που χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν τα μολυσμένα μηνύματα με το κακόβουλο λογισμικό Predator, μεταξύ άλλων και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Η κίνηση της κάρτας, την τύχη της οποίας, στην κατάθεσή του, ο γνωστός ως «κρεοπώλης» ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε γιατί την είχε χάσει, προσκομίστηκε στο δικαστήριο από την Εθνική Τράπεζα.

Ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ανακοίνωσε πως ήδη έφτασε η απάντηση της Τράπεζας που δείχνει την ακριβή κίνηση της προπληρωμένης κάρτας την οποία ο Αιμίλιος Κοσμίδης έχει υποστηρίξει πως ουδέποτε ενεργοποίησε καθώς την είχε παρατήσει στο σπίτι όπου χάθηκε…

Τι δείχνει η κίνηση της προπληρωμένης κάρτας

Σύμφωνα, ωστόσο, με το επίσημο έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας που διαβιβάστηκε στο δικαστήριο, από την κίνηση της προπληρωμένης κάρτας προκύπτει μεγάλος όγκος συναλλαγών, με την πρώτη να γίνεται με την έκδοσή της, στις 2 Ιουνίου 2020 και την τελευταία, στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να καταρρίψουν το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, με το οποίο έθεσε στο αρχείο τις μηνύσεις σε βάρος του Αιμίλιου Κοσμίδη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, κρίνοντας πως δεν έχει σχέση με τα καταγγελλόμενα. Στο πόρισμά του ο κ. Ζήσης ανέφερε μεταξύ άλλων πως η συγκεκριμένα κάρτα «φορτώθηκε» δύο φορές με 500 ευρώ.

Από την απάντηση της Εθνικής Τράπεζας, προβάλει ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Η 16η Δεκεμβρίου 2021 που καταγράφεται ως τελευταία ημερομηνία των συναλλαγών, μετά την οποία διακόπτεται κάθε κίνηση, φαίνεται πως συμπίπτει με το «ξήλωμα» των servers της ελεγχόμενης εταιρείας από τα γραφεία στο Χαλάνδρι.

Το δικαστήριο είναι αυτό πάντως που θα αξιολογήσει πόσες και ποιες είναι οι συναλλαγές που συνδέονται με την επίμαχη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Κατά τη διάρκεια πάντως της διαδικασίας, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας παρέδωσαν στο δικαστήριο 64 φακέλους μέσα σε δύο βαλίτσες, με σημαντικά έγγραφα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος είναι ένα από τα θύματα του κακόβουλου λογισμικού Predator Ζαχαρίας Κεσσές προσκόμισε δεκάδες έγγραφα και πλούσιο υλικό από δημοσιογραφικές έρευνες για τον ρόλο των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών. Μεγάλο μέρος των ευρημάτων που κατατέθηκαν προέρχονται από τις έρευνες του Citizen Lab, αλλά και του Εργαστηρίου Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας. Ένας από τους φακέλους αφορά σε 323 συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών καθώς και στον ρόλο του Αιμίλιου Κοσμίδη από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλη το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πολιτικά πρόσωπα.